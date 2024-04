Em Belém, Mangueirinho recebe 1.400 atletas no Brasileiro BadBoy de Jiu-jítsu

Com o apoio do governo do Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), foi realizado na Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho, o Brasileiro BadBoy de Jiu-Jitsu com mais de 1.400 atletas de 11 Estados. O evento foi realizado, no domingo (14), pela Federação de Jiu-jitsu do Estado do Pará, em parceria com a Alternativo Eventos e BadBoy.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, destacou a importância do apoio do governo a eventos esportivos. “É muito importante o apoio do Governo ao esporte em suas diversas esferas, tanto no patrocínio ao atleta quanto no incentive a eventos no Pará, assim, fortalecemos o esporte em todo o Estado e valorizamos, ainda mais, os nossos atletas”, disse.

O Brasileiro teve como objetivo principal, a confraternização das comunidades de atletas de Jiu-jítsu, e para os atletas locais, filiados neste ano, valerá a pontuação para o ranking.

A competição contou com todas as categorias de peso, conforme a tabela da FJJP, do Pré-mirim a Master 5+ (masculino e feminino), para todas as faixas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Seel