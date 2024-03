Simone Mendes se apresenta no Villa Country em retorno a São Paulo

Cantora performa grandes sucessos e canções do mais recente projeto, na capital paulista, no dia 05 de abril

Após o sucesso da turnê internacional, e o lançamento do novo projeto “Cantando Sua História”, Simone Mendes retorna a São Paulo para se apresentar no Villa Country, no dia 05 de abril.

Em grande fase, Simone acumula grandes feitos na carreira solo. A faixa “Erro Gostoso”, do projeto anterior “Cintilante”, conquistou as categorias de Sertanejo do Ano e Hit do Ano, no prêmio Multishow do ano passado, e música do ano, no Melhores do Ano de 2023, além de completar um ano consecutivo no Top 50 do Spotify Brasil.

A bem sucedida primeira turnê internacional solo, realizada em fevereiro passou por Inglaterra, Irlanda, Suíça, e Portugal, onde a artista recebeu o disco de platina pelo sucesso de “Erro Gostoso” no país.

Retornando para a capital paulista, Simone traz os grandes sucessos da carreira solo, e também novidades, com canções, como “Dois Tristes”, do mais recente projeto “Cantando Sua História”, lançado no fim de fevereiro.

Foto: Divulgação