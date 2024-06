CÍRIO 2024: Conheça os artistas por trás do Manto que vestirá a imagem da Virgem Maria

O manto para o Círio 2024 começou a ser pensado desde novembro de 2023, quando a estilista Letícia Nassar recebeu o convite por meio do casal coordenador do Círio 2024, Antônio e Silvia Salame. Este ano a confecção e o desenho são criação de Letícia, com bordados de Antônio José de Souza e Rosa Brito, e metais de Marcelo Monteiro, da Ourogema.

A estilista Letícia Nassar sempre teve o desejo de trabalhar com a produção do manto de Nossa Senhora de Nazaré. Ainda em outubro de 2023 ela foi convidada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para confeccionar o manto de uma imagem de Nossa Senhora que estaria no Círio de Nazaré em Miami, nos Estados Unidos, realizado de 16 a 20 de novembro. “No dia da apresentação do manto de Miami eu fui convidada para fazer o manto do Círio de Nazaré daqui e, desde então, estou vivendo o meu milagre do Círio, porque foi o meu pedido a Ela”, conta Letícia.

Foi neste momento, em Miami, que ela começou a desenhar as primeiras ideias para o manto. “Todos os detalhes e a essência do manto foram feitos ali. Em Belém fiz alguns ajustes. Vestir Nossa Senhora de Nazaré é algo inexplicável. O Espírito Santo me guiou para fazer algo tão belo como este manto”, relata Letícia.

Segundo ela, o Manto foi inspirado na imagem de Maria, que mesmo com toda a sua força, se mantém sempre simples, singela, suave, ao mesmo tempo soberana e mulher. “Eu já desenhei o manto pensando na técnica de bordado que usaria, e isso facilitou muito o trabalho. Começamos a trabalhar na confecção dele em fevereiro e estamos nos preparativos finais, faltando cerca de 30% para finalizar e os acabamentos”.

Já o bordador e membro da Guarda de Nazaré, Antônio José de Souza, está bordando o manto de Nossa Senhora de Nazaré pela décima quarta vez. O primeiro convite veio em 2003, além de ter trabalhado no manto para o Círio de Miami, junto com Letícia Nassar. ”A nossa inspiração maior para este manto é na pureza de Maria, na sua simplicidade, e fomos guiados por Ela em todos os momentos da confecção”, conta Antônio.

APRESENTAÇÃO

A cerimônia de apresentação do manto ocorre no dia 10 de outubro, durante missa na Basílica Santuário, a partir das 18h. O manto não tem apenas a atribuição de cobrir a imagem da padroeira dos paraenses. Várias exigências precisam ser cumpridas, como a sua ornamentação, que precisa estar de acordo com o tema do Círio de cada ano, assim como as cores, os adereços e os desenhos, que precisam passar uma mensagem ao público. Além disso, ele também deve transmitir uma mensagem evangelizadora aos devotos, como todos os símbolos do Círio de Nazaré.

HISTÓRIA

Um dos símbolos da procissão, a tradição do manto foi mantida desde que o caboclo Plácido encontrou a santinha às margens do igarapé Murucutu. Ao sair nas procissões, o manto da Virgem de Nazaré seguia um formato retangular e, nos anos seguintes, foi confeccionado pela Irmã Alexandra, da Congregação Filhas de Sant’Ana, que confeccionava os mantos com material doado por promesseiros, até sua morte em 1973.

CÍRIO

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinador master o Banpará e patrocínio de Alubar, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Grupo Mônaco, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, ITA Center Park, Hydro, Reinafarma, Uniesamaz, Unimed e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, CN Produções e Jefferson. E mais 61 apoiadores.

Imagem: Ascom DFN