Em Brasília, ADEPARÁ participa do 1º encontro do comitê interfederativo do SUASA

A agência de defesa agropecuária do estado do Pará (ADEPARÁ) por meio do seu Diretor-geral, Jamir Macedo, participou nessa sexta-feira, 18, em Brasília, do primeiro encontro Interfederativo do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), um fórum governamental que integra as três esferas institucionais, governo federal, estadual e municipal com assessoria da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (SDA/Mapa).

O comitê funcionará como um nível de assessoramento da Secretaria de Defesa Agropecuária em conjunto com o SUASA, nesse primeiro momento foram alinhadas as estratégias do planejamento e ação do comitê como: sanidade dos vegetais, saúde dos rebanhos, insumos e serviços utilizados na agropecuária, identidade e segurança higiênico-sanitário dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores e garantia das práticas leais de comércio e atuação também do SISBI de maneira ampla.

Compõem o Comitê, o Secretário de Defesa Agropecuário, os representantes dos municípios, de consórcios públicos e o Foro dos Executores de Sanidade Agropecuária – Fonesa, da qual a ADEPARÁ sendo a única agência de defesa a fazer parte desse fórum representando todas as agências da região norte.

O intuito do comitê é discutir a realização e execução da defesa agropecuária nos três níveis, fortalecendo cada vez mais esse trabalho, tanto de defesa como de inspeção.

“Um ponto muito importante desse comitê é que traz o município para participar e para ter voz, porque as propriedades rurais estão localizadas nos municípios. Então, o município está presente para discutir, para trazer suas necessidades, para trazer suas demandas, demonstrar quais são os seus maiores gargalos, tudo isso para que a gente possa ter cada vez mais uma agropecuária forte no Brasil”, ressaltou Jamir Macedo.

Para garantir o exercício unificado da defesa agropecuária, a Adepará executa 20 programas de defesa agropecuária distribuídos entre as áreas animal e vegetal. Para o desenvolvimento das ações num Estado de proporções continentais como o Pará, a Agência de Defesa está presente em todo o território paraense com 176 estruturas físicas de atendimento ao produtor rural, 188 médicos veterinários e 120 engenheiros agrônomos.

Além da Adepará, integram o Comitê o presidente do Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária (Fonesa) Otamir Martins, Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc).

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação