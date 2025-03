Em evento, SEPDA cadastra animais para castração

Tutores poderão utilizar a estrutura disponibilizada pela Prefeitura de Belém para a realização do serviço

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SEPDA) esteve presente nos dois dias do Pará Pet Show de 2025, que ocorreu neste final de semana, 29 e 30, no ginásio Mangueirinho, levando vacinação, consultas e cadastro para munícipes e protetores.

O evento teve programação aberta e gratuita, proporcionando desfiles, música, encontro de raças, gincanas e rodas de conversas.

Nesta edição, além das mais de 500 doses de vacinas aplicadas e cerca de 450 animais consultados, a SEPDA realizou mais de 400 cadastros para castração por meio de um QR Code, onde, de maneira rápida, um breve questionário é preenchido por munícipes e protetores para utilização de toda a estrutura disponibilizada pela Prefeitura de Belem. As informações são protegidas em um sistema de dados para controle e avaliação na demandada de ações para proteção e defesa dos animais.

“A partir deste formulário, as pessoas terão acesso à castração no Centro Controle Zoonoses e aos serviços médicos veterinários no Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia. É importante saber o critério para utilização dos serviços, como no caso dos munícipes, onde é preciso comprovação de renda de até dois salários mínimos”, explicou a secretária Elizabete Pires.

Também protetora de animais, a secretária reforça a importância da castração. “Castre os seus animais, cuide da saúde deles! Porque assim você estará cuidando da nossa cidade”.

Desde o trabalho iniciado em janeiro, a SEPDA vem realizando ações levando atendimento aos pets. Ao todo, 1.295 animais já foram castrados e mais de 600 receberam atendimentos gratuitos.