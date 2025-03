Evento fortalece o empreendedorismo de pessoas PCDs e famílias

A “1ª Ação Itinerante de Inclusão” contou com 12 empreendedores e ocorreu neste final de semana em um shopping de Belém

Os dois dias da 1ª Ação Itinerante de Inclusão foram um sucesso. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (Semiac) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), ocorreu neste sábado, 29, e domingo, 30, das 10h às 21h, no shopping Pátio Belém.

O objetivo do evento foi fortalece o protagonismo de pessoas com deficiência (PCDs) e as famílias nas áreas do empreendedorismo e da economia criativa. E também visibilizar os diversos talentos de artistas com deficiência, nas esferas musicais e de dança.

A 1ª Ação Itinerante de Inclusão contou com 12 empreendedores que venderam diversos tipos de produtos, como: biojoias, bolsas, camisas, pijamas, bonés, produtos de beleza, brinquedos pedagógicos, entre outros. Muitos desses empreendedores utilizam a renda da venda dos produtos exclusivamente para custear os tratamentos dos filhos PCDs, e alguns iniciaram nesse ramo ao receberem os diagnósticos.

É o caso da vendedora, Conceição Coelho, de 58 anos, que vende uma variedade de biocosméticos. “Comecei a empreender há 14 anos, quando o meu filho com síndrome de Down nasceu, para custear os vários tratamentos que ele realiza, como musicoterapia, therasuit, fonoaudiologia, equoterapia. Gasto bastante dinheiro com os tratamentos, e o empreendedorismo é uma maneira de custeá-los”, explicou Coelho, que disse estar bastante satisfeita com o evento. “Estou achando o evento maravilhoso. Espero que aconteça mais vezes, pois traz visibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência e seus familiares”, completou.

A Secretária da Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (Semiac), Nay Barbalho, destacou a importância da ação itinerante ser realizada em um shopping, local em que existe um grande fluxo de pessoas, o que garantiu mais visibilidade ao evento. “Essas parcerias público-privadas são muito importantes porque desburocratizam as ações, abrem as portas de novos espaços para os serviços públicos e principalmente trazem visibilidade, oportunidade e serviços em um só lugar”.

Nay Barbalho ressaltou também que o evento pretende ter um caráter itinerante. “Essa ação de inclusão deve ser itinerante de diversas formas, tanto com parceiros privados, como instituições privadas, como shoppings, mas também em bairros e instituições de ensino”, completa.

Evento contou com shows de vários artistas com deficiência

A feirinha criativa foi embalada por uma programação cultural composta por apresentações de diversos artistas PCDs. Abrindo o momento artístico, no sábado, 29, subiu ao palco a banda “Tô Aqui”, formada pelos músicos autistas Alan Cauê, de 19 anos, e Adeline Oliveira, de 32 anos, e pelos músicos deficientes visuais, Carlos Smith, de 25 anos, e André Lucena, de 41 anos. A banda tocou músicas de diversos estilos e apresentou duas canções de autoria própria, que falam sobre o surgimento do grupo e sobre o autismo.

Outra artista que se apresentou foi Júlia de Sá, de 19 anos. Júlia é autista e estudante do 2º ano do ensino médio. Ela e a mãe moram em Bragança, no nordeste paraeense, e vieram a Belém exclusivamente para participar do evento. A artista fez um show de dança do gênero K-pop. “No começo estava nervosa, mas na hora que comecei a me apresentar o nervosismo passou. Ensaiei umas duas semanas para essa apresentação, danço outros estilos também, mas o meu preferido é K-pop”, disse Júlia.

Público assistindo aos shows de música e dança dos artistas PCDs – Crédito: Lívia Pantoja (Semiac)

A mãe da artista, Neilana de Sá, dentista, de 51 anos, conta que sempre incentivou o talento da filha. “Eu a coloquei na dança desde criança, como uma forma de terapia para o autismo, mas ela se apaixonou por essa arte. Espero que ela siga a dança como profissão”, disse. “Esse evento promovido pela prefeitura é maravilhoso, pois precisamos ter mais espaços que apresentem o talento dos autistas e de outras pessoas PCDs, e não só as suas dificuldades”, completou.

O público que prestigiou o evento foi composto também por pessoas não PCDs, o que ampliou ainda mais a ação. À exemplo da professora de Educação Infantil Dolores Leitão, de 61 anos. “Eu também sou artesã e adoro feirinhas criativas, sempre que tem eu vou. Aproveitei também para ver os shows, estou achando as músicas e apresentações muito boas”.

Vacinação para todos os públicos

A Sesma participou ofertando diferentes tipos de vacina para a população. De acordo com a enfermeira da secretaria, Daniele Oliveira, a procura pela vacinação foi alta, com o atendimento de mais de 100 pessoas nesses dois dias.

Ainda de acordo com a enfermeira, as vacinas mais procuradas foram “Influenza”, “Febre Amarela” e “Tríplice viral” (que previne contra sarampo, caxumba e rubéola).

Evento contou com várias apresentações artísticas – Crédito: Lívia Pantoja (Semiac)

E foi justamente para tomar a vacina contra “Influenza”, que Maria de Oliveira, de 71 anos, compareceu ao evento. Mas, como a vacinação para o vírus causador da gripe estava em dia, ela aproveitou e tomou a de “difteria e tétano (dT) pentavalente”.

“Os profissionais da Sesma me explicaram que a minha vacina de influenza ainda não venceu, então não devo tomar agora. Tomei a de tétano, que estava atrasada, pois me corto muito cozinhando. Acho essas campanhas da Sesma muito importantes, pois tem muita gente que não vai aos Postos de Saúde, e as campanhas incentivam mais a procura pelas vacinas. Aproveitei e fui conferir também a feirinha criativa”, disse a dona de casa.