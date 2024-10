Em viagem à Europa, Pablo Marçal não votará no 2° turno

O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB-SP) não votará neste segundo turno, pois está de viagem à Europa junto da família desde a última semana. Atualmente, ele se encontra na Itália com a esposa, Carol Marçal, e dos quatro filhos: Lorenzo, Benjamin, Miguel e Isabela.

O empresário não chegou a declarar apoio a nenhum dos dois candidatos que disputam a Prefeitura neste domingo (27). São eles: O atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), nome apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O empresário foi o terceiro colocado das eleições em São Paulo, tendo recebido 28,14% dos votos. Ele chegou a dizer que apoiaria Nunes caso ele lhe pedisse desculpas, o que não ocorreu. Ele também afirmou acreditar que Boulos acabaria vencendo o pleito com o apoio de 45% de seus eleitores.

A última pesquisa do Datafolha, publicada neste sábado (26), mostra o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), com 57% dos votos válidos, enquanto o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 43%. Na pesquisa anterior, divulgada na última quinta-feira (24), Nunes tinha 58% dos votos válidos e Boulos, 42%, o que mostra um cenário estável.

Ao votar neste domingo (27), o atual prefeito declarou estar “otimista” e com “expectativa muito positiva”.

– Expectativa muito positiva. A expectativa é muito boa. A gente acompanhou nesses últimos dias, principalmente ontem, uma energia muito positiva da população. Estou muito otimista. Mas, lógico, vamos esperar o resultado, esperar as urnas consagrarem o novo prefeito e espero que seja o nosso projeto. Estou bastante otimista, não vou negar – assinalou, acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Boulos, por outro lado, garantiu acreditar em um sentimento de “virada” e “mudança”. Ele estava ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e de sua vice de chapa, Marta Suplicy (PT).

– Eu sei que estou enfrentando adversários que têm muita estrutura, que tem muita coisa por trás. Ontem nós encerramos nossa campanha em Heliópolis e o sentimento que vem das ruas é um sentimento de virada, é um sentimento de mudança – pontuou.

Fonte: Pleno News/ Foto: Arquivo Pessoal