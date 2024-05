Emocionante: veja como foi a primeira entrevista de Tony Ramos após duas cirurgias na cabeça; ASSISTA

Tony Ramos, que recentemente passou por duas cirurgias na cabeça, concedeu sua primeira entrevista após receber alta do hospital ao programa Fantástico, da Globo, na noite de domingo, 26. Ao lado de sua esposa, Lidiane Barbosa, o ator compartilhou sua experiência de saúde, expressou seu carinho pela companheira e reafirmou sua identidade.

“Eu sou grato à vida. Agora, mais do que nunca, percebo minha força”, disse o ator. Ele também mencionou ter poucas lembranças do momento em que passou mal: “Não me recordo quando a ambulância chegou, me resgatou e me levou…”.

Internado em 16 de maio, Tony Ramos foi diagnosticado com um hematoma subdural crônico, um sangramento intracraniano causado por um impacto na cabeça, do qual ele não se recorda.

Lidiane revelou que o marido vinha sofrendo com fortes dores de cabeça há algum tempo e havia tomado muitos medicamentos. O que inicialmente parecia um excesso de remédios logo se mostrou algo mais grave quando Tony perdeu a consciência. As dores eram, na verdade, sinais dos hematomas em seu cérebro. O ator estava inconsciente quando foi internado.

“Eu pensava que talvez fosse um problema na coluna, algo me pressionando. E então, aquela dor”, relatou Tony.

Ao acordar, Tony foi informado pela esposa que estava bem e elogiou a parceria de vida que compartilham desde 1969. “Ela tem um humor demolidor, no melhor sentido”, disse.

O ator enfatizou que não pretende se transformar em outra pessoa após essa experiência. Ele reafirmou seus valores: “Sempre imaginei ser um homem justo, principalmente um democrata, alguém que acredita na ciência e no próximo até prova em contrário”.

Com 60 anos de carreira, Tony Ramos declarou não temer a morte. “Mesmo com tudo isso, não tenho medo de partir. Este homem é forte”, afirmou.

Após ser internado em 16 de maio e passar por uma cirurgia para drenar o sangramento intracraniano, Tony enfrentou uma segunda operação em 19 de maio, quando exames revelaram novos hematomas no cérebro. No dia 22, ele deixou a unidade de terapia intensiva (CTI) e, após sessões de fisioterapia, recebeu alta hospitalar em 24 de maio.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução / Globo