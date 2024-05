Águia de Marabá e Cametá fazem duelo com empate em 1 a 1 pelo Brasileiro da Série D

Uma partida cheia de emoções. Foi assim o jogo da tarde deste sábado, 11, no Estádio Zinho Oliveira, no núcleo pioneiro da Velha Marabá, a 500 quilômetros de Belém, no sudeste paraense, entre os donos da casa, o Águia de Marabá e o Cametá, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Águia saiu na frente com um golaço de Júnior Dindê, mas o Cametá não se acovardou, correu atrás do prejuízo e o empate veio nos acréscimos, com gol de Lissandro Pepel.

Na sexta colocação geral, o Águia de Marabá segue com dois pontos. Já o Cametá permanece na lanterna, agora com o primeiro ponto conquistado na competição.

O Azulão marabaense volta ao gramado para encarar o Maranhão no Castelão de São Luís, no próximo sábado, 18. Já o Cametá, no mesmo dia, super pressionado, enfrentará o Moto Clube no Estádio Orfelino Martins. Ambos os jogos terão lances mostrados ao vivo pela Super Rádio Marajoara AM-1.130.

Imagem: Reprodução