E+ Caravana da Equatorial Pará leva serviços da distribuidora de energia para bairros de Belém e Ananindeua

Na ação, clientes podem ter acesso a serviços disponíveis em uma agência de atendimento. Iniciativa ocorre nos bairros do Parque Verde e Tapanã, na capital, e no bairro Centro em Ananindeua.

Nesta última semana de maio, a Equatorial Pará realiza, em bairros da Região Metropolitana de Belém, a E+ Caravana, ação que leva serviços da distribuidora de energia para mais perto das comunidades. Na capital paraense, no bairro do Parque Verde, e em Ananindeua, no bairro Centro, os clientes poderão realizar o cadastro na Tarifa Social, que concede descontos de até 65% na conta de energia, e trocar lâmpadas convencionais pelas de led, que são mais econômicas. Além disso, em Belém, exclusivamente no bairro do Tapanã, junto com esses serviços, o público também conseguirá negociar débitos.

De acordo com Jorivaldo Taveira, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, a ação é itinerante e percorre não somente bairros da Região Metropolitana como, também, outros municípios. Ele reforça que para acompanhar o calendário da E+ Caravana é necessário ficar atento aos canais da comunicação da Equatorial como o site www.equatorialenergia.com.br e as redes sociais pelo @equatorial.pa.

“Semanalmente estamos com a E+ Caravana em diversos municípios do estado. A iniciativa sempre é um sucesso de público porque conseguimos alcançar aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem ir até uma agência de atendimento. Sempre atualizamos o nosso calendário nos canais da Equatorial, então o cliente tem que ficar atento para não perder essa oportunidade quando estiver perto do seu endereço”, destaca Taveira.

Conheça mais sobre os serviços oferecidos:

Tarifa Social

Para fazer o cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na tarifa, é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Lâmpadas de led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de led. Com o uso das luminárias de led, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Serviços:

1 – E+ Caravana – Belém (Parque Verde)

Onde: Central do Cadastro Único (avenida Augusto Montenegro ao lado do Condomínio Cidade Jardim II)

Quando: 27 a 29 de maio

Hora: das 8h às 12h

Serviços: Troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social

2 – E+ Caravana – Ananindeua (Centro)

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (rua Cláudio Sanders, Nº 102)

Quando: 27 a 29 de maio

Hora: das 8h às 12h

Serviços: Troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social

3 – E+ Caravana – Belém (Tapanã)

Onde: Associação dos Moradores do Residencial Cabano (rua três, Nº 321, Tapanã)

Quando: 27 a 31 de maio, com exceção do dia 30.

Hora: das 8h às 12h e das 14h às 16h

Serviços: Troca de lâmpadas, negociação de débitos e cadastro na Tarifa Social