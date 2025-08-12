terça-feira, agosto 12, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Empresário mata gari após discussão no trânsito e é preso em academia em Belo Horizonte

Uma discussão de trânsito terminou em tragédia na manhã de ontem (11) no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte.  O empresário René da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, é acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, após um desentendimento no trânsito.

Por volta das 9h, René, dirigindo um veículo elétrico BYD cinza, se irritou ao encontrar o caminhão de lixo no caminho e exigiu que a motorista liberasse passagem.  A motorista afirmou que havia espaço suficiente na via, mas o empresário teria ameaçado atirar nela.  Testemunhas relataram que René desembarcou armado, apontou a arma para a motorista e, durante o confronto, disparou contra o gari Laudemir, que tentou intervir.  O tiro atingiu a região das costelas e atravessou o corpo, alojando-se no antebraço esquerdo da vítima.  Laudemir foi socorrido com sinais vitais e levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu momentos depois devido a hemorragia interna.

René foi preso horas depois do crime em uma academia no bairro Estoril.  A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, por motivo fútil, e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ameaça.  Três testemunhas reconheceram o suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

A polícia instaurou ainda procedimento disciplinar para apurar a conduta de uma delegada que possui vínculo pessoal com o empresário.  René é casado com Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, delegada lotada na Casa da Mulher Mineira.  Segundo a PCMG, a arma usada no crime pertence à delegada, que não estava presente no local no momento do ocorrido.  A Corregedoria-Geral investiga o caso e deve divulgar mais informações posteriormente.

A Prefeitura de Belo Horizonte afirmou que Laudemir prestava serviços por meio de uma empresa terceirizada e que está prestando apoio à família da vítima.  O caso gerou indignação na cidade e reacendeu o debate sobre a violência no trânsito e o respeito aos profissionais da limpeza urbana.

Imagem: Reprodução Redes Sociais

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
MPPA toma providências contra preços abusivos de hospedagem para a COP-30 em Belém
Próximo artigo
Presidente da COP30 confirma presença na Cúpula dos Povos e defende leitura da “Declaração dos Povos”

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,877FansLike
3,615FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315