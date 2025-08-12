Presidente da COP30 confirma presença na Cúpula dos Povos e defende leitura da “Declaração dos Povos”

André Corrêa do Lago, embaixador e presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), confirmou sua participação na Cúpula dos Povos, evento paralelo à conferência oficial, e se posicionou como um aliado das demandas da sociedade civil organizada. Ele estará presente no encerramento, no dia 16 de novembro, e lerá a Declaração dos Povosato simbólico e político que reforça o diálogo entre estruturas formais e movimentos sociais.

Em encontro com representantes da Comissão Política da Cúpula, o embaixador reafirmou que a Cúpula é legítima e imprescindível para a COP30. “Tenho o maior prazer em receber a Declaração dos Povos no dia 16. Ter sua leitura em plenária oficial seria natural. Sou absolutamente favorável. Temos que apoiar”, afirmou.

A “Declaração dos Povos” traz seis eixos fundamentais: transição justa, combate ao racismo ambiental, fortalecimento das periferias, soberania alimentar, resistência das mulheres e feminismo popular. Trata-se de um documento construído coletivamente, com a participação de movimentos sociais que representam os mais impactados pelas mudanças climáticas.

Imagem: Reprodução Internet