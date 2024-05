Enchentes no RS causaram perda de mais de 200 mil carros

O desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul deixou um verdadeiro cemitério de carros submersos em meio às enchentes. Estima-se que aproximadamente 200 mil veículos estejam em perda total, o que representa um prejuízo financeiro de cerca de R$ 8 bilhões, além de riscos ambientais.

Os dados são provenientes da empresa especialista em consultoria automobilística, Bright Consulting, de acordo com informações do jornal O Globo. Já a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura gaúcha, afirma não é possível confirmar a quantidade de veículos automotores afetados, pois “os níveis dos rios ainda estão acima da normalidade e muitos veículos seguem submersos”.

Segundo a Bright Consulting, a frota do estado inclui 2,8 milhões de veículos, e a falta de compradores gaúchos na última semana levou a uma redução de 5,4% nas vendas do mercado nacional.

Além dos prejuízos financeiros, ambientalistas alertam que, a destinação incorreta dos automóveis pode gerar vazamento de combustível e a corrosão de materiais prejudiciais ao meio ambiente. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura afirmou ter publicado normativas com orientações sobre como os municípios devem destinar os resíduos causados pelas enchentes.

Outro setor a se levar em conta em meio à tragédia é o de seguros e indenizações. Segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), ao menos 8,2 mil veículos acionaram suas seguradoras até a última quinta-feira (23), correspondendo a indenizações que somam R$ 557 milhões. Entretanto Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul (Sindsegrs) afirmou ao Globo que está preparado para eventos de grande proporção e que será possível absorver a demanda gaúcha.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Isaac Fontana