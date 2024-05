No dia Mundial do Brincar, a Biblioteca Arthur Vianna promove bate-papo sobre brinquedotecas

Na tarde desta terça-feira (28), a Biblioteca Arthur Vianna, fará um bate-papo com o tema “As brinquedotecas e suas diversidades contextuais”, que abordará as classificações e diferenças desses espaços lúdicos.

A atividade tem como objetivo reunir profissionais que atuam ou se relacionam com a área de brinquedotecas, para discutir a importância do ambiente de brincar. A iniciativa também é uma homenagem ao “Dia Mundial do Brincar” celebrado neste dia 28 de maio, e destaca a importância dessa ação para o desenvolvimento da saúde física e mental do ser humano.

Podem participar da programação profissionais que atuam diretamente nas brinquedotecas e também em outras áreas do conhecimento que possam ter relação com o campo dos brinquedistas, como pedagogos, educadores, psicólogos e estudantes dessas áreas. Além do público-alvo, o bate-papo é aberto para todas as pessoas que se interessem pelo assunto, com entrada gratuita.

Serviço:

Data: 28/05

Horário: 17h

Local: seção Brinquedoteca (3º andar na Biblioteca Pública Arthur Vianna)

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré, Belém

Entrada Franca

Foto: Ag.Pará