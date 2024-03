Feira do Pescado: Governo do Pará garante pescado fresco e acessível para Semana Santa

Nos dias 27 e 28 de março, o Governo do Pará, por meio da por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca Sedap, realizará a Feira do Pescado em cinco pontos de venda em Belém e Ananindeua.

A Sedap está em contato com as prefeituras para garantir a realização da Feira do Pescado em diversos municípios do Pará.

Decreto – No último dia 11, o governo do Estado publicou o Decreto nº 3.755/2024, que suspende a emissão de documentos necessários para a movimentação de todas as espécies de pescado in natura, fresco, resfriado, congelado e curado (salgado) para fora do Estado do Pará, no período de 14 a 28 de março de 2024.

A legislação considera o incremento na demanda de pescado no período da Semana Santa, e o consequente aumento de preços, além da necessidade de medidas administrativas que minimizem os problemas de abastecimento de pescado no período.

Serviço: Endereços dos pontos de venda da Feira do Pescado em Belém e Ananindeua, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de março, das 08h às 14h

– Fundação Cultural do Estado do Pará (Centur) – Avenida Gentil Bittencourt 650, Nazaré – Belém.

– Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel – Avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira – Belém.

– UsiPaz do Guamá – Avenida Bernardo Sayão, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA).

– UsiPaz do Bengui – Estrada do Bengui, ao lado do Pátio de Retenção do Detran, Bengui – Belém.

– UsiPaz Icuí-Guajará- Estrada do Icuí-Guajará, esquina com a Avenida Independência – Ananindeua.

Foto: Divulgação