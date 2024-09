Entrega de obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba valoriza imóveis e comércio local

Além das melhorias na qualidade de vida, o que inclui maior segurança e saúde da população que reside nas proximidades da Bacia do Tucunduba, a valorização imobiliária e de comércios locais também é destaque entre os moradores com o avanço das obras estruturais garantidas pelo governo do Estado, em benefício de cerca de 300 mil pessoas.

A arquiteta da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Naira Carvalho, ressalta que a requalificação viária, com obras de drenagem e pavimentação, agrega valor ao aspecto visual e estético das vias, e, também, para a qualidade de vida dos moradores.

“No âmbito imobiliário, as moradias nas proximidades das obras ganham um valor agregado para venda. Em muitos casos, o próprio morador da área passa a ter um cuidado maior, a partir do momento em que ele tem, no entorno, mais qualidade de trafegabilidade, melhor acesso e mais mobilidade, com carros de segurança e lixo conseguindo passar, por exemplo, que faz toda a diferença”, diz Naira Carvalho.

Morador há cerca de 40 anos das proximidades da Rua dos Mundurucus, Raimundo Fontoura celebra a maior segurança sentida após a entrega das obras e o impulsionamento da valorização das casas na área. “Minha família tem imóveis alugados e com a segurança que passamos a ter, assim como o acesso mais fácil, a presença intensa da polícia, a maior movimentação, acompanhamos um processo de valorização das nossas moradias e dos imóveis alugados. Temos muito mais dignidade, o canal ficou lindo e poder ver a entrega de obras, aguardadas há décadas, é muito feliz pra gente”, destaca.

O empreendedor Dion Williams, que atua como barbeiro na avenida Tucunduba, tem percebido maior movimentação no estabelecimento dele. “A questão da visibilidade do nosso comércio é muito melhor com essa nova realidade que vivemos. Os clientes conseguem passar aqui na frente, se interessam em conhecer o nosso trabalho, conseguem acessar sem problema os comércios locais, então, enquanto comerciante, só posso agradecer”, afirma.

ETAPAS DA OBRA

A Bacia do Tucunduba é formada por 12 canais secundários que lançam suas águas no canal principal denominado “Canal Tucunduba”. Iniciada em 2008 e paralisada por gestões anteriores, foi retomada no atual governo do estado, no ano de 2019 e, desde então, já foram entregues seis etapas da obra, que alcança os bairros do Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco.

Em 2021, a primeira e a segunda etapa foram entregues, com a retificação do canal da Avenida Tucunduba e construção da infraestrutura viária, no perímetro entre a Rua São Domingos e a Passagem 2 de Junho. Em 2022, foi entregue o terceiro trecho, entre a Rua 2 de Junho e a Travessa Vileta. Já em janeiro de 2023, foi entregue o quarto trecho, incluindo a primeira parte dos canais das travessas União e Timbó.

Em comemoração ao aniversário de Belém, em 2024, foi entregue a primeira etapa do Canal da Mundurucus, que compreende o trecho da Avenida Tucunduba até a Alameda Bom Jesus, contemplado com pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização. Já em maio deste ano, foi entregue a segunda etapa do mesmo canal, entre Alameda Bom Jesus e Travessa Teófilo Conduru. Ao todo, nas obras da Bacia do Tucunduba, já foram concluídos 3.095 metros de canal, com obras de infraestrutura e saneamento básico.

