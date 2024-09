Ana Hickmann e Edu Guedes fazem festa de noivado

Neste sábado (14), os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram seu noivado na fazenda do noivo em Araras, no interior de São Paulo. A cerimônia reuniu apenas amigos e familiares próximos.

– É uma pequena cerimônia para fazer a benção das alianças, pedir proteção, e abençoar os nossos futuros padrinhos – disse a apresentadora.

Ana também expressou seu contentamento com a nova fase da sua vida:

– Só tem uma coisa que tenho certeza na minha vida: eu quero ser feliz.

Já no Instagram, Ana compartilhou sua satisfação com o evento e alguns cliques deles.

– Quanto amor e felicidade têm nesse carrossel??? Nosso noivado foi perfeito, do jeito que sonhamos!!! Cada detalhe feito com muito carinho para comemorar junto das pessoas que mais amamos – escreveu.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/ Brazil News/ Lucas Ramos e Manu Scarpa