Equatorial Pará explica como a fatura de energia é calculada

Valor final pago pelos clientes é composto por consumo, encargos e, também, por impostos federais, estaduais e municipais.

Para quem deseja ter mais controle sobre o consumo da conta de energia, o primeiro passo é entender como a tarifa é calculada e quais são os impostos que incidem em seu valor final. Por ser responsável pela distribuição de energia no estado, apenas uma parte do que é pago pelo consumidor é destinado à Equatorial Pará.

Vale ressaltar que a conta de luz é composta pelos custos de geração, transmissão e distribuição da energia, além de encargos setoriais, que custeiam as políticas energéticas instituídas por lei para o setor elétrico, e os tributos federais, estaduais e municipais: PIS/COFINS, ICMS e a CIP – Contribuição de Iluminação Pública. Vale lembrar que esses tributos podem variar em cada município.

De acordo com Anderson Torres, para a Equatorial Pará, a parcela destinada é referente à distribuição de energia. Com este valor, a empresa garante o fornecimento de qualidade para 2,9 milhões de paraenses, com a realização de manutenções preventivas e corretivas, além de investimentos necessários para a expansão do sistema elétrico.

“A tarifa calculada para as distribuidoras são as tarifas de distribuição, valor que representa o preço cobrado da unidade consumidora pelo consumo de energia e pelo uso da rede. A partir desse valor conseguimos melhorar o nosso serviço, como ocorre nos últimos 10 anos no estado”, destaca.

Consumo

O consumo mensal de energia de um cliente é calculado pela diferença entre os registros de leitura do medidor no mês anterior e o atual, em um intervalo que pode variar de 27 a 33 dias, e é dado com base no kWh. Por outro lado, o valor da tarifa aplicável sobre essa energia consumida é estabelecido pela ANEEL para cada classe de consumidores da Equatorial Pará, e por exemplo, para os residenciais em janeiro de 2023, é de R$0,8789 / kWh, sem os impostos.

Na prática, para se calcular o valor devido para um cliente que consome 200kWh no mês, é necessário multiplicar o consumo do mês (200 KWh) pelo valor da tarifa de energia por kWh. Logo, 200 kWh x R$ 0,8789 / kWh = R$ 175,78. Este seria o valor da conta no mês sem impostos.

Além disso, é importante ficar atento às bandeiras tarifárias, que são um mecanismo adotado pela ANEEL para sinalizar se haverá acréscimo no valor da energia para consumidores finais devido às condições de geração energética no pais. Em janeiro de 2023, a bandeira tarifária adotada é a verde, que indica condições favoráveis de geração de energia. Por isso, a tarifa não sofre nenhum acréscimo extra.