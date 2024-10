Governo do Pará inicia o pagamento dos servidores estaduais na terça-feira (29)

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), vai pagar os servidores estaduais, referente ao mês de outubro, a partir do dia 29 deste mês, uma terça-feira.

O Estado reforça o compromisso com os servidores públicos por meio do pagamento em dia, valorizando o trabalho dos profissionais. Este compromisso com os servidores estaduais é uma das prioridades do Governo do Pará.

O pagamento começará pelos inativos militares e pensionistas civis e militares, seguidos pelos inativos civis e as pensões especiais da Seplad, no dia 29 de outubro. O cronograma de pagamento será finalizado no dia 31 com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), tanto da capital quanto do interior.

Confira o cronograma de pagamento de outubro:

Dia 29 (terça-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 30 (quarta-feira) – Controladoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, PGE, Sedap, Seaf, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, Semu, Seirdh, Sepi, Secir, NGTM, NGPM, NEPMV, NGPR, Seac, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Adepará, Agetran, Arcon, Ceasa, Codec, Cohab, PCE/PA, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, IGEPPS, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação ParaPaz.

Dia 31 (quinta-feira) – Seduc (capital e interior).

FOnte: Agê ncia Pará/Foto: Bruno Cecim