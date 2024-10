Equatorial Pará monta plano de operação para o Círio 2024

Distribuidora de energia terá equipes em pontos estratégicos durante as procissões da Trasladação e do Círio neste final de semana.

A Equatorial Pará montou um plano de operação para o Círio 2024 com o objetivo de garantir qualidade e segurança no fornecimento de energia elétrica, além do rápido restabelecimento do sistema em casos inesperados de interrupção do serviço. O planejamento envolve ações que beneficiam toda a festividade e, também, a mobilização de equipes para as principais procissões que ocorrem neste final de semana, nos dias 12 e 13 de outubro. Ao todo, mais de 200 profissionais estarão envolvidos no trabalho.

Como ação preventiva, a Equatorial realizou podas, inspecionou circuitos, removeu anomalias da rede e executou obras necessárias ao longo dos trajetos das procissões e em suas proximidades. Além disso, para a Trasladação e Círio de Nazaré, a empresa vai contar com equipes em pontos estratégicos prontas para serem acionadas caso necessário.

De acordo com Marcelo Costa, gerente do Centro de Operações Integradas da distribuidora, o esquema de atendimento emergencial é disposto em locais onde serão realizadas as missas, homenagens e transmissões dos eventos relacionados às procissões, com foco nos principais pontos: Colégio Gentil Bittencourt, Basílica Santuário de Nazaré, Praça Santuário, Arraial de Nazaré, avenida Presidente Varga, Ver-o-Peso, Estação das Docas e Catedral da Sé. Alguns desses locais também terão acompanhamento durante toda a quadra nazarena.

“O Círio de Nazaré é um evento de grande porte e a Equatorial está preparada. Trabalhamos com meses de antecedência para realizar ações prévias de melhoria na rede e durante toda a quadra nazarena temos um plano de operação robusto que prevê a continuidade e qualidade do fornecimento”, afirma Marcelo.

Vale destacar que tudo será acompanhado pelo Centro de Operações Integradas, que disponibilizará sua estrutura para a gestão das ocorrências, bem como para a manobra de sistemas, caso seja necessário. Além desta área, profissionais de TI, Automação, Comunicação, Segurança e Relacionamento com o Cliente também estarão de plantão para atender as ocorrências.