Escola Técnica Dr. Celso Malcher forma mais de 250 alunos em Belém

A noite da sexta-feira (1º) foi marcada pela emoção e a realização de sonhos de 253 jovens da Escola Técnica de Ensino Técnico (EETEPA) Dr. Celso Malcher, em Belém.

A outorga de grau contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET) – órgão que gerencia as escolas, Andrey Rabelo, coordenador geral de integração, professores dos cursos, e amigos e familiares dos concluintes. Formando do curso técnico em informática, Davi Santos fala do momento de satisfação e conclusão de uma etapa de sua vida.

A cerimônia foi realizada no auditório Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará e reuniu os 253 alunos dos cursos de Técnico em Informática, Segurança do Trabalho, Informática para internet, Meio Ambiente, Administração e Logística que receberam seus certificados de conclusão. Para o diretor de Educação Profissional e Tecnológica, Washington Corrêa, o momento é de gratidão e compromisso em continuar proporcionando ensino de qualidade.

“Em nome do nosso secretário Vitor Dias, nosso diretor Felipe Vinagre e o coordenador da Celso Malcher, Andrey agradecemos o empenho de todos os professores que se dedicam arduamente para levar o melhor para os nossos alunos e levar uma educação de qualidade para todos. E hoje posso dizer para cada familiar que está aqui presente, a alegria e a satisfação de contemplar os novos profissionais que estão sendo encaminhados ao mercado de trabalho”, disse o diretor.

Fonte: Agência Pará/Foto: Priscila Castro/Ascom Sectet