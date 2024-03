Governo gastará R$ 20 milhões para reformar imóveis da União

A Secretaria de Administração da Presidência abriu uma licitação que pretende gastar R$ 20 milhões para reformar o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, a Granja do Torto e o Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente. Segundo informações são do colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, também serão revitalizados 80 imóveis funcionais e edifícios anexos ao Planalto.

Como justificativa, o governo federal afirma que a “grande maioria das edificações foram construídas há mais de 60 anos, sofrendo desgastes recorrentes e imprevisíveis, o que os tornam suscetíveis a constantes e imediatas intervenções de serviços de engenharia”.

– Para preservar a respectiva destinação e garantir que permaneçam operacionais para, dentre outros, receber Chefes de Estados, reuniões institucionais, visitações públicas, e não menos importante, garantir que a funcionalidade perene desses aparelhos institucionais alcance por muitos anos, às gerações futuras, com pleno funcionamento, são necessárias intervenções frequentes não abrangidas pelos contratos continuados de serviços de engenharia – declara o documento.

O edital ainda aponta que parte dos imóveis em questão são considerados Patrimônio Cultural Brasileiro. Também prevê que os serviços da empresa vencedora da licitação serão prestados sob demanda.

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert/PR