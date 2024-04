Ronaldo atinge seu objetivo e vende o Cruzeiro para Pedro Lourenço

Uma transação surpreendente entre Ronaldo Fenômeno e Pedro Lourenço agitou o cenário do futebol brasileiro ontem, sábado, 27. Ronaldo, que é o atual proprietário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, confirmou a venda para Pedro Lourenço.

Ronaldo, um ícone do Cruzeiro, assumiu o clube em dezembro de 2021, durante um período de instabilidade financeira e futebolística, quando o clube estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Sob a liderança de Ronaldo, o Cruzeiro não só subiu da Série B como campeão, mas também conseguiu se manter na elite do futebol brasileiro em 2023, apesar de algumas dificuldades. Além disso, o clube conseguiu se classificar para a Copa Sul-Americana.

Com informações do site BolaVip, Ronaldo Fenômeno adquiriu a SAF do Cruzeiro com o objetivo de resgatar o clube de uma situação desastrosa. Ele cumpriu seus objetivos e desempenhou um papel crucial na recuperação do Cruzeiro, que estava na Série B desde 2020.

De acordo com o portal “No Ataque”, Pedro Lourenço, proprietário da rede de Supermercados BH, chegou a um acordo com Ronaldo para a compra da SAF neste sábado (27). A mudança de gestão entre os dois será oficializada na segunda-feira (29).

Pedro Lourenço assumirá a SAF de forma gradual. No momento da compra, Ronaldo assinou uma cláusula contratual que impede a venda para terceiros antes de um período de 60 meses ou de alcançar R$ 350 milhões em investimentos adicionais. Até que essas cláusulas sejam cumpridas, Lourenço será sócio minoritário do clube, e Ronaldo poderá transferir totalmente o controle do clube para ele. Este é o fim de um ciclo muito benéfico para o Cruzeiro, que agora aguarda seu novo proprietário. (Com informações do site BolaVip)

Imagem: Reprodução/Terra