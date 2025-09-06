sábado, setembro 6, 2025
ENTRETENIMENTO

Espaço Memória Corveta “Solimões” receberá público em comemoração à Independência do Brasil

O Espaço Memória Corveta “Solimões” receberá visitação pública, de 9h às 16h dos dias 6 e 7 de setembro, na Escadinha da Estação das Docas, em Belém (PA), em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

Os visitantes terão uma experiência da vivência dos marinheiros, através da visita aos compartimentos do Navio e, de forma mais abrangente, no contato com as peculiaridades de um Navio de Guerra e com suas adaptações a vida no mar. O Espaço Memória representa uma ferramenta de disseminação da mentalidade marítima, permitindo demonstrar as atividades da Marinha do Brasil em prol da Defesa nas águas jurisdicionais brasileiras.

Esta será a primeira programação aberta ao público desde o início da manutenção do Navio, iniciado há seis anos. Atualmente, o Espaço Memória encontra-se atracado na Base Naval de Val de Cães e aguarda a revitalização do cais flutuante, que permitirá o acesso dos visitantes no complexo “Feliz Lusitânia”, área turística na capital paraense.

Fonte: 4º DN/Imagens: Divulgação

