Esposa do cantor Sorocaba dá sermão em golpista que exigiu dinheiro em aplicativo; VEJA

Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba e modelo, tomou uma atitude diferente ao ser abordada por um golpista em um aplicativo de mensagens. Em vez de ignorar ou xingar, ela decidiu confrontar o criminoso e compartilhar a conversa com seus seguidores nas redes sociais.

A situação começou com uma mensagem do golpista, identificado como Felipe, pedindo dinheiro via Pix. Em vez de ceder ao pedido, Biah respondeu com um sermão, repreendendo o homem por suas ações e incentivando-o a buscar um trabalho honesto.

“Felipe, que coisa feia você está fazendo, roubando dinheiro de outras famílias, garoto”, escreveu Biah inicialmente. Em seguida, ela expressou sua preocupação com o caminho escolhido por Felipe, encorajando-o a reconsiderar suas ações e pedir ajuda, caso esteja enfrentando dificuldades genuínas.

A modelo destacou a importância de agir com honestidade, ressaltando que Deus não aprova atos de roubo e que as consequências chegarão cedo ou tarde. Ela concluiu sua mensagem desejando que Felipe se arrependesse e encontrasse um propósito positivo em sua vida.

Surpreendentemente, o golpista respondeu com um “amém”, indicando sua reação à orientação de Biah. Na legenda da publicação, a esposa de Sorocaba alertou seus seguidores sobre os perigos dos golpes e incentivou-os a ficarem atentos.

