Putin vence eleições pela quinta vez e segue no poder até 2030

Em uma eleição marcada por prisão, exílio e até morte de opositores, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, venceu o pleito pela quinta vez e permanecerá no poder até o ano de 2030. Segundo a TV estatal Russia-24, o líder recebeu 87,67% dos votos.

A entidade governamental afirma que as votações duraram três dias, devido à diferença de horário no país, que conta com 11 fusos distintos.

A nação possui 114 milhões de eleitores aptos a votar, incluindo ucranianos que residem nas áreas ocupadas pelos militares de Putin, como Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Luhansk.

Entre os concorrentes, havia outros três nomes, mas nenhum com chance real de se sair vencedor. Todos eles, inclusive, já se manifestaram publicamente a favor de Putin e apoiam a invasão à Ucrânia.

A eleição foi marcada por denúncias de repressão, feitas por grupos de direitos humanos e veículos de comunicação banidos do país. Adversários estão detidos ou em exílio, e o líder da oposição, Alexei Navalny, morreu em fevereiro, dentro de uma prisão localizada no Ártico.

Apesar do forte controle estatal, alguns episódios de vandalismo chegaram a ocorrer em locais de votação, como um bombardeio incendiário e o derramamento de líquido nas urnas.

Diante do resultado do pleito, Putin se torna o líder russo que permaneceu mais tempo na presidência. Ele chegou ao poder em 1999. Ao término do novo mandato, serão 31 anos completos no cargo.

