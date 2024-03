Altamira em Páscoa 2024 teve abertura com muito chocolate e presença das famílias

Altamira em Páscoa 2024: A maior páscoa do Pará teve abertura com muito chocolate e presença das famílias altamirenses Uma noite exuberante, mágica e contagiante. Assim foi a abertura do Altamira em Páscoa 2024, que levou centenas de famílias à Orla da Cidade na noite deste sábado, 17 de março. As crianças ficam fascinadas com tantas luzes, cores e a presença imponente do maior coelho de Páscoa do Brasil, com incríveis 10 metros de altura. “Nós não somos daqui, então é um momento de oportunizar para eles essa diversão. E a orla fica nesse momento bem feitada, bonita, e é bom para as crianças terem esse espírito de confraternização. A gente se encantou com o coelho gigante”, disse Samara Letícia do Nascimento de Souza, servidora pública.

Mas não foram só os pequenos que se divertiram na festa. Teve adulto que visitou cada cantinho da Orla registrando com o celular o cenário bonito, a decoração caprichada, os ovos de chocolate gigantes, os coelhos, os painéis de luzes. É o caso gerente de rede de farmácias, Guilherme Moura, que veio com a família aproveitar tudo o que eles viram na Orla. “Ah, os detalhes é o que encanta, assim como no Natal, essa organização para a páscoa está bem satisfatória. Eu vim com a minha esposa e meus filhos. O povo realmente tem que receber em troca isso que é dado também pela prefeitura, destacou Guilherme Moura. A Parada da Páscoa abriu solenemente a noite mágica na Orla. Na ala de frente a fanfarra municipal conduziu o desfile, que veio seguido de personagens infantis, bailarinos e crianças dos projetos sociais da prefeitura. Uma linda queima de fogos coloridos deixou o céu mais iluminado e lindo por alguns minutos.

A parada seguiu até a Fábrica de Chocolates, que abriu pela primeira vez para receber as crianças. Lá dentro foi uma festa com muito chocolate e aprendizado oferecido pela equipe de chefs chocolatiers. “A fábrica de chocolate acontece nas sextas, sábados e domingos, a partir das 19h até 20h. São duas turmas, com 20 crianças cada, e as crianças vêm pra cá pra aprender um pouco sobre chocolate. Elas vão produzir o seu próprio chocolate, seus próprios docinhos, vão enfeitar, confeitar do jeito que elas quiserem, vão se divertir e fazer o que elas mais gostam, que é comer o chocolate principalmente. E eu me senti extremamente animada, é sempre maravilhoso participar desse tipo de projeto,” destacou Luisa Tabosa, chef chocolatier.

A pequena Tauane de 9 anos e o Ioliver Rocha, de 7 anos, não pouparam emoção. “Nós fizemos chocolate e estamos esperando ficar bom pra nós comer. Fazer chocolate é legal, porque é gostoso comer no final,” afirmou o entusiasmado Ioliver, seguido da Taune, que disse: “Eu achei maravilhoso. A gente já chegou, já todo mundo comemorando, assim, uma felicidade, é tão emocionante. E também tem uma decoração linda lá fora, muito bom mesmo. Aqui vocês vão amar se vocês vierem. Feliz Páscoa, Altamira, com muito chocolate”. Enquanto a fábrica funcionava a todo vapor, na Concha Acústica acontecia uma roda de capoeira, seguida da apresentação do concerto musical com a banda de música do município, que apresentou grandes clássicos da música paraense.

Neste mesmo espaço a prefeitura concentrou os artesãos e chocolatiers da cidade e região. As barraquinhas apresentam diversas iguarias artesanais, muito chocolate e produtos feitos a partir da matéria-prima da Amazônia. E os artesãos reconhecem esse grande evento da prefeitura como mais uma oportunidade de apresentar suas produções e fazer muitos negócios, garantindo principalmente o giro da economia local. É o que diz Juliana Mondini, artesã de cosméticos naturais feitos a partir da matéria prima extraída da floresta em Altamira.

“Eu uso óleos essenciais, óleos vegetais e manteigas vegetais, daqui da Amazônia mesmo, são ribeirinhos extrativistas que produzem e nos fornecem. Também tem argilas, shampoos e o carvão ativado, é tudo da região. Não tem nada de produtos derivados do petróleo. Eu agradeço a prefeitura pelo espaço, pelo tempo. É uma oportunidade de rodar a economia, de gerar renda, e aqui vocês têm acesso a produtos que vocês não têm normalmente em lojas comuns. Venham prestigiar, tá tudo muito bonito”, afirmou Juliana.

Além de prestigiar os shows artísticos e apresentações culturais e religiosas que acontecerão no palco da Concha Acústica, as famílias terão muitas opções de visitações, como o cantinho de fotos, montado ao lado da Concha, a pintura de coelhinho no rosto – feita por uma artista e que é sensação da criançada, a Fábrica de Chocolate, que oferta oficinas de produção de chocolates com 20 vagas por noite para as crianças, o bolo gigante e o ‘Coelhão’, que é um encanto para os pequenos. A festa está em sua segunda edição e é realizada pelo segundo ano consecutivo. “Falar de Páscoa, falar de criança, falar de alegria, falar de beleza, falar de criatividade. Só o fato de nós estarmos aqui nessa fábrica de chocolate, uma oficina proporcionada, as nossas crianças, pra que elas produzam, pra que elas tomem gosto, pra que elas valorizem o nosso chocolate”, complementou Eliana Couto, secretária municipal de Turismo.

O Altamira em páscoa acontece começou na sexta-feira passada, 15 e se encerra no domingo, 07 de abril. Serão quatro fins de semana de festa para que a população altamirense e os turistas se programarem para festejar o encanto da páscoa, preparada com muito carinho pela prefeitura de Altamira. “No que depender da gestão mais vida, mais futuro, você pode ter certeza que nós seremos um destino turístico no calendário dos operadores de turismo lá fora, com a maior certeza. Para quem está em casa, que ainda não veio prestigiar, o que dizer da programação? Está excelente, venha prestigiar, venha valorizar os nossos artistas na Terra”, destacou Eliana Couto. Uma iniciativa da gestão Mais Vida Mais Futuro, que investe em cultura, turismo e lazer, tornando Altamira um destino imperdível nesta época festiva.

Imagem: Divulgação