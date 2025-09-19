sexta-feira, setembro 19, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeECONOMIA
ECONOMIA

Do ceviche ao milk-shake: Festival Gosto da Amazônia aporta em Belém com pratos inéditos de pirarucu

Que paraense adora um peixinho, todo mundo sabe. Mas que tal experimentar novos sabores preparados com o pirarucu, o gigante das águas amazônicas? Pela primeira vez em Belém, o Festival Gosto da Amazônia começa nesta sexta-feira (19) e segue até 5 de outubro, reunindo 24 restaurantes da capital com pratos exclusivos feitos a partir do pirarucu de manejo sustentável. A iniciativa já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife, e agora aporta na Amazônia para valorizar a culinária local e reforçar a conexão entre floresta e mesa.

Com até três metros de comprimento e 200 quilos, o pirarucu impressiona pelo porte e também pela carne clara, sem espinhas e de sabor suave. Além das qualidades gastronômicas, o festival destaca o modelo de manejo sustentável, desenvolvido no Amazonas desde 1999, que hoje ajuda a conservar mais de 11 milhões de hectares de floresta e garante renda a centenas de comunidades indígenas e ribeirinhas da região.

Segundo a Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc), organização que representa manejadores no Médio Juruá (AM), a proposta do circuito é estimular o consumo do pirarucu de origem sustentável e aproximar os consumidores dos benefícios socioambientais dessa cadeia produtiva. Para os organizadores, ver o peixe manejado chegar às mesas de restaurantes renomados de Belém é um símbolo de transformação: a floresta em pé alimentando a cidade.

DE CEVICHE A MILK-SHAKE

No circuito, o peixe aparece em versões que vão do tradicional ao inusitado. Tem ceviche refrescante, sushi e onigiri em releituras nipo-amazônicas, hambúrguer criativo, milk-shake surpreendente e receitas clássicas, como a moqueca e o pirarucu frito com creme de camarão. A variedade de preparos mostra a versatilidade do peixe gigante da Amazônia e a criatividade dos chefs paraenses em valorizar o manejo sustentável por meio da gastronomia.

Segundo Ana Alice Britto, coordenadora comercial da Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc), o festival cumpre um papel importante de aproximar a floresta das cidades.

“É uma vitória sair das margens dos rios amazônicos e chegar aos cardápios de restaurantes renomados, como os de Belém, cidade histórica e de culinária espetacular. Essa parceria entre floresta e cidade mostra que é possível construir uma nova Amazônia, onde a sociobiodiversidade nos alimenta e aponta para um futuro melhor.”

O Festival Gosto da Amazônia é uma iniciativa da marca coletiva homônima, que reúne organizações comunitárias da região para promover conservação ambiental, comércio justo e desenvolvimento socioeconômico sustentável. O manejo sustentável do pirarucu é uma prática de uso racional e gestão participativa dos recursos pesqueiros, que alia conservação ambiental, geração de renda e valorização dos modos de vida tradicionais da Amazônia. 

Iniciado em 1999 na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (AM), o modelo hoje se expandiu por diversos territórios da região, sendo conduzido por populações indígenas e ribeirinhas em Unidades de Conservação, Terras Indígenas e áreas com Acordos de Pesca legalmente reconhecidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

SERVIÇO:

Festival Gosto da Amazônia

Data: de 19 de setembro a 05 de outubro 

Belém – Pará

Lista completa de participantes e pratos: https://festivalbelem.gostodaamazonia.com.br 

Mais informações: https://www.instagram.com/gostodaamazonia/   


Confira os restaurantes do festival:

Box 49

  • Prato: Pira Cop Amazônico
  • Piraruçu com camarão rosa, cebola roxa, tomate, pimentão, cheiro verde, chicória e tucupi.
  • Rua Antônio Barreto, 1185 – Belém
  • 10h às 17h

Burgô

  • Prato: PiraruBurger
  • Hambúrguer de pirarucu empanado com cheddar duplo, chips de banana-da-terra e molho especial.
  • Tv. Quatorze de Abril, 1155 – Condor – Belém
  • Seg, Qua, Qui e Dom – 18h às 23h | Sex e Sáb – 18h às 00h

Casa Apoena

  • Prato: Pirarucu Marajoara
  • Lombo grelhado em azeite com limão-siciliano, queijo do Marajó e lâminas de banana.
  • Rua São Boaventura, 171 – Cidade Velha – Belém
  • Sex e Sáb – 20h às 04h | Dom – 11h30 às 00h

Casa Blanca Belém

  • Prato: Pirarucu da Floresta
  • Pirarucu grelhado com risoto de feijão manteiguinha, chips de macaxeira e crispy de jambu.
  • Tv. Padre Eutíquio, 1370 – Batista Campos – Belém
  • Ter a Sáb – 12h às 23h | Dom – 12h às 16h

Casa Namata

  • Entrada: Tartar de Pirarucu
  • Principal: Pirarucu da Floresta
  • Av. Conselheiro Furtado, 287 – Batista Campos – Belém
  • Ter a Qui – 9h às 23h | Sex e Sáb – 9h às 00h | Dom – 8h às 22h

Celeste

  • Prato: Pirarucu X.O.
  • Pirarucu fresco com molho X.O. de pirarucu seco e arroz frito.
  • Rua Padre Champagnat, 302 – Cidade Velha – Belém
  • 12h às 15h | 19h30 às 23h

Cervejaria Uriboca

  • Prato: PiraruSando
  • Sanduíche de pirarucu empanado com salada de repolho, maionese da casa, molho de missô e furikake.
  • Rua Bernal do Couto, 579 – Umarizal – Belém
  • Ter a Qui – 18h às 00h | Sex e Sáb – 18h às 01h

Com’è?! Ristorante

  • Prato: Pirarucu Saltimbocca
  • Com presunto de Parma, chicória, arroz com tomate e caldo de polvo.
  • Tv. Rui Barbosa, 1408 – Nazaré – Belém
  • Ter a Sáb – 12h às 15h / 19h às 23h | Dom – 12h às 16h

Dandara Restaurante

  • Prato: Jambu e Pirarucu
  • Pirarucu fresco, farofa de banana-da-terra e arroz com jambu e tucupi.
  • Tv. 14 de Março, 1783 – Nazaré – Belém
  • 11h às 15h

Di Mare Pizzeria & Trattoria

  • Pratos: Ressaca do Siriá, Pirarucu Al Verequete e Shake Alla Pavulagem. Milk Shake de Pirarucu com Sorvete Paraense (açaí com tapioca). Servido com Butter Scotch de Cumarú e Pralinê de Pirarucu.
  • Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1653 – Umarizal – Belém
  • Seg a Sex – 11h30 às 14h30 / 18h às 23h | Sáb – 11h30 às 15h / 18h às 23h | Dom – 11h30 às 16h / 18h às 23h

Eco Restaurante Saldosa Maloca (Ilha do Combu)

  • Prato: The Amazon King
  • Ventrecha de pirarucu com arroz, batatas e pirão de tapioca.
  • Ilha do Combu, s/n – Guamá – Belém
  • Qui a Dom – 10h às 17h

Espaço Cultural Apoena

  • Prato: Amazônico
  • Medalhão de pirarucu grelhado sobre purê de açaí e farofa crocante.
  • Av. Duque de Caxias, 450 – Altos – Belém
  • 11h30 às 02h

Eugênia Cozinha

  • Prato: Sando de Casaca
  • Sanduíche no pão de leite com pirarucu empanado, vinagrete de coco, banana frita e creme de ovos japonês.
  • Rua João Balbi, 942 – Nazaré – Belém
  • 18h às 23h

Maluco Beleza

  • Prato: Pirarucu Maluco Beleza
  • Assado na parrilla com caranguejo crocante, purê de cebola e crumble de chicória.
  • Tv. WE 35, 12 – Coqueiro, Ananindeua
  • 11h às 02h

Mango Alimentação Saudável

  • Prato: Pirarucu
  • Com farofa de cuscuz, banana, batata palha, vinagrete de feijão Santarém e tucupi.
  • Av. Comandante Brás de Aguiar, 593 – Nazaré – Belém
  • Seg a Sáb – 11h30 às 22h | Dom – 11h30 às 15h (salão) / até 22h (delivery)

Naō Cozinha Nipo Amazônica

  • Prato: Onigiri Amazônico
  • Onigiri com pirarucu grelhado, maionese de missô e furikake amazônico.
  • Av. Alcindo Cacela, 2119 – Umarizal – Belém
  • Todos os dias – 12h às 23h45

ÔChalé

  • Prato: Carpaccio de Pirarucu
  • Defumado com limão mexerica, aioli de tucupi e crocante de castanha.
  • Tv. WE 56, 962 – Coqueiro, Ananindeua
  • 11h às 01h

Quital Burger

  • Prato: Quital Amazônico
  • Hambúrguer de pirarucu empanado com queijo do Marajó, chutney de manga e castanha-do-pará.
  • Av. Nª Sra. de Nazaré, 62 – São Brás – Belém
  • Ter a Dom – 18h às 23h30

Raízes da Amazônia – Belém

  • Prato: Moqueca de Pirarucu Fresco
  • Com azeite de dendê e leite de coco. Acompanha arroz e pirão.
  • Av. Senador Lemos, 565 – Umarizal – Belém
  • Ter a Sex – 11h às 15h30 | Sáb e Dom – 11h às 16h

Raízes da Amazônia – Icoaraci

  • Prato: Pirarucu Frito com Creme de Camarão
  • Com farofa de pirarucu e feijão de Santarém.
  • Rua Siqueira Mendes, 263 – Cruzeiro – Belém
  • Seg a Sex – 11h às 16h / 18h às 23h | Sáb e Dom – 11h às 16h / 18h às 23h

Santa Chicória

  • Prato: Pirarucu na Brasa com Azeite de Tucupi
  • Ventrecha de pirarucu na brasa com tucupi e urucum.
  • Av. Senador Lemos, 565 – Umarizal – Belém
  • Seg a Sex – 12h às 15h / 19h às 23h | Dom – 12h às 16h

Sushi Boulevard

  • Prato: Poke Amazônico
  • Com pirarucu grelhado, camarão na tapioca, manga e harumaki de pirarucu.
  • Av. Senador Lemos, 356 – Umarizal – Belém
  • Todos os dias – 11h às 00h

Sushi RÔ

  • Prato: Pirarucu de Kimono
  • Katsu sando de pirarucu à milanesa com sunomono de maxixe.
  • Tv. Angustura, 3220 – Marco – Belém
  • Ter a Dom – 18h30 às 23h

Ver-o-Pesinho

  • Prato: Ceviche da Casa
  • Ceviche de manga verde com cubos de pirarucu fresco.
  • Tv. Benjamin Constant, 1793 – Batista Campos – Belém
  • Seg a Sáb – 8h às 20h | Dom – 8h às 12h

Fotos: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo – Ximbinha dá nova roupagem à música “Senhorita” e destaca força do calypso em sua carreira
Próximo artigo
Estado do Pará fortalece acolhida aos romeiros com o Projeto Peregrinos de Nazaré

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,606FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315