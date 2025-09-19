Do ceviche ao milk-shake: Festival Gosto da Amazônia aporta em Belém com pratos inéditos de pirarucu

Que paraense adora um peixinho, todo mundo sabe. Mas que tal experimentar novos sabores preparados com o pirarucu, o gigante das águas amazônicas? Pela primeira vez em Belém, o Festival Gosto da Amazônia começa nesta sexta-feira (19) e segue até 5 de outubro, reunindo 24 restaurantes da capital com pratos exclusivos feitos a partir do pirarucu de manejo sustentável. A iniciativa já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife, e agora aporta na Amazônia para valorizar a culinária local e reforçar a conexão entre floresta e mesa.

Com até três metros de comprimento e 200 quilos, o pirarucu impressiona pelo porte e também pela carne clara, sem espinhas e de sabor suave. Além das qualidades gastronômicas, o festival destaca o modelo de manejo sustentável, desenvolvido no Amazonas desde 1999, que hoje ajuda a conservar mais de 11 milhões de hectares de floresta e garante renda a centenas de comunidades indígenas e ribeirinhas da região.

Segundo a Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc), organização que representa manejadores no Médio Juruá (AM), a proposta do circuito é estimular o consumo do pirarucu de origem sustentável e aproximar os consumidores dos benefícios socioambientais dessa cadeia produtiva. Para os organizadores, ver o peixe manejado chegar às mesas de restaurantes renomados de Belém é um símbolo de transformação: a floresta em pé alimentando a cidade.

DE CEVICHE A MILK-SHAKE

No circuito, o peixe aparece em versões que vão do tradicional ao inusitado. Tem ceviche refrescante, sushi e onigiri em releituras nipo-amazônicas, hambúrguer criativo, milk-shake surpreendente e receitas clássicas, como a moqueca e o pirarucu frito com creme de camarão. A variedade de preparos mostra a versatilidade do peixe gigante da Amazônia e a criatividade dos chefs paraenses em valorizar o manejo sustentável por meio da gastronomia.

Segundo Ana Alice Britto, coordenadora comercial da Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc), o festival cumpre um papel importante de aproximar a floresta das cidades.

“É uma vitória sair das margens dos rios amazônicos e chegar aos cardápios de restaurantes renomados, como os de Belém, cidade histórica e de culinária espetacular. Essa parceria entre floresta e cidade mostra que é possível construir uma nova Amazônia, onde a sociobiodiversidade nos alimenta e aponta para um futuro melhor.”

O Festival Gosto da Amazônia é uma iniciativa da marca coletiva homônima, que reúne organizações comunitárias da região para promover conservação ambiental, comércio justo e desenvolvimento socioeconômico sustentável. O manejo sustentável do pirarucu é uma prática de uso racional e gestão participativa dos recursos pesqueiros, que alia conservação ambiental, geração de renda e valorização dos modos de vida tradicionais da Amazônia.

Iniciado em 1999 na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (AM), o modelo hoje se expandiu por diversos territórios da região, sendo conduzido por populações indígenas e ribeirinhas em Unidades de Conservação, Terras Indígenas e áreas com Acordos de Pesca legalmente reconhecidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

SERVIÇO:

Festival Gosto da Amazônia

Data: de 19 de setembro a 05 de outubro

Belém – Pará

Lista completa de participantes e pratos: https://festivalbelem.gostodaamazonia.com.br

Mais informações: https://www.instagram.com/gostodaamazonia/



Confira os restaurantes do festival:

Box 49

Prato: Pira Cop Amazônico

Piraruçu com camarão rosa, cebola roxa, tomate, pimentão, cheiro verde, chicória e tucupi.

Rua Antônio Barreto, 1185 – Belém

10h às 17h

Burgô

Prato: PiraruBurger

Hambúrguer de pirarucu empanado com cheddar duplo, chips de banana-da-terra e molho especial.

Tv. Quatorze de Abril, 1155 – Condor – Belém

Seg, Qua, Qui e Dom – 18h às 23h | Sex e Sáb – 18h às 00h

Casa Apoena

Prato: Pirarucu Marajoara

Lombo grelhado em azeite com limão-siciliano, queijo do Marajó e lâminas de banana.

Rua São Boaventura, 171 – Cidade Velha – Belém

Sex e Sáb – 20h às 04h | Dom – 11h30 às 00h

Casa Blanca Belém

Prato: Pirarucu da Floresta

Pirarucu grelhado com risoto de feijão manteiguinha, chips de macaxeira e crispy de jambu.

Tv. Padre Eutíquio, 1370 – Batista Campos – Belém

Ter a Sáb – 12h às 23h | Dom – 12h às 16h

Casa Namata

Entrada: Tartar de Pirarucu

Principal: Pirarucu da Floresta

Av. Conselheiro Furtado, 287 – Batista Campos – Belém

Ter a Qui – 9h às 23h | Sex e Sáb – 9h às 00h | Dom – 8h às 22h

Celeste

Prato: Pirarucu X.O.

Pirarucu fresco com molho X.O. de pirarucu seco e arroz frito.

Rua Padre Champagnat, 302 – Cidade Velha – Belém

12h às 15h | 19h30 às 23h

Cervejaria Uriboca

Prato: PiraruSando

Sanduíche de pirarucu empanado com salada de repolho, maionese da casa, molho de missô e furikake.

Rua Bernal do Couto, 579 – Umarizal – Belém

Ter a Qui – 18h às 00h | Sex e Sáb – 18h às 01h

Com’è?! Ristorante

Prato: Pirarucu Saltimbocca

Com presunto de Parma, chicória, arroz com tomate e caldo de polvo.

Tv. Rui Barbosa, 1408 – Nazaré – Belém

Ter a Sáb – 12h às 15h / 19h às 23h | Dom – 12h às 16h

Dandara Restaurante

Prato: Jambu e Pirarucu

Pirarucu fresco, farofa de banana-da-terra e arroz com jambu e tucupi.

Tv. 14 de Março, 1783 – Nazaré – Belém

11h às 15h

Di Mare Pizzeria & Trattoria

Pratos: Ressaca do Siriá, Pirarucu Al Verequete e Shake Alla Pavulagem. Milk Shake de Pirarucu com Sorvete Paraense (açaí com tapioca). Servido com Butter Scotch de Cumarú e Pralinê de Pirarucu.

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1653 – Umarizal – Belém

Seg a Sex – 11h30 às 14h30 / 18h às 23h | Sáb – 11h30 às 15h / 18h às 23h | Dom – 11h30 às 16h / 18h às 23h

Eco Restaurante Saldosa Maloca (Ilha do Combu)

Prato: The Amazon King

Ventrecha de pirarucu com arroz, batatas e pirão de tapioca.

Ilha do Combu, s/n – Guamá – Belém

Qui a Dom – 10h às 17h

Espaço Cultural Apoena

Prato: Amazônico

Medalhão de pirarucu grelhado sobre purê de açaí e farofa crocante.

Av. Duque de Caxias, 450 – Altos – Belém

11h30 às 02h

Eugênia Cozinha

Prato: Sando de Casaca

Sanduíche no pão de leite com pirarucu empanado, vinagrete de coco, banana frita e creme de ovos japonês.

Rua João Balbi, 942 – Nazaré – Belém

18h às 23h

Maluco Beleza

Prato: Pirarucu Maluco Beleza

Assado na parrilla com caranguejo crocante, purê de cebola e crumble de chicória.

Tv. WE 35, 12 – Coqueiro, Ananindeua

11h às 02h

Mango Alimentação Saudável

Prato: Pirarucu

Com farofa de cuscuz, banana, batata palha, vinagrete de feijão Santarém e tucupi.

Av. Comandante Brás de Aguiar, 593 – Nazaré – Belém

Seg a Sáb – 11h30 às 22h | Dom – 11h30 às 15h (salão) / até 22h (delivery)

Naō Cozinha Nipo Amazônica

Prato: Onigiri Amazônico

Onigiri com pirarucu grelhado, maionese de missô e furikake amazônico.

Av. Alcindo Cacela, 2119 – Umarizal – Belém

Todos os dias – 12h às 23h45

ÔChalé

Prato: Carpaccio de Pirarucu

Defumado com limão mexerica, aioli de tucupi e crocante de castanha.

Tv. WE 56, 962 – Coqueiro, Ananindeua

11h às 01h

Quital Burger

Prato: Quital Amazônico

Hambúrguer de pirarucu empanado com queijo do Marajó, chutney de manga e castanha-do-pará.

Av. Nª Sra. de Nazaré, 62 – São Brás – Belém

Ter a Dom – 18h às 23h30

Raízes da Amazônia – Belém

Prato: Moqueca de Pirarucu Fresco

Com azeite de dendê e leite de coco. Acompanha arroz e pirão.

Av. Senador Lemos, 565 – Umarizal – Belém

Ter a Sex – 11h às 15h30 | Sáb e Dom – 11h às 16h

Raízes da Amazônia – Icoaraci

Prato: Pirarucu Frito com Creme de Camarão

Com farofa de pirarucu e feijão de Santarém.

Rua Siqueira Mendes, 263 – Cruzeiro – Belém

Seg a Sex – 11h às 16h / 18h às 23h | Sáb e Dom – 11h às 16h / 18h às 23h

Santa Chicória

Prato: Pirarucu na Brasa com Azeite de Tucupi

Ventrecha de pirarucu na brasa com tucupi e urucum.

Av. Senador Lemos, 565 – Umarizal – Belém

Seg a Sex – 12h às 15h / 19h às 23h | Dom – 12h às 16h

Sushi Boulevard

Prato: Poke Amazônico

Com pirarucu grelhado, camarão na tapioca, manga e harumaki de pirarucu.

Av. Senador Lemos, 356 – Umarizal – Belém

Todos os dias – 11h às 00h

Sushi RÔ

Prato: Pirarucu de Kimono

Katsu sando de pirarucu à milanesa com sunomono de maxixe.

Tv. Angustura, 3220 – Marco – Belém

Ter a Dom – 18h30 às 23h

Ver-o-Pesinho

Prato: Ceviche da Casa

Ceviche de manga verde com cubos de pirarucu fresco.

Tv. Benjamin Constant, 1793 – Batista Campos – Belém

Seg a Sáb – 8h às 20h | Dom – 8h às 12h

Fotos: Divulgação