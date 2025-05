Estado entrega mais de 460 títulos de terra em Bragança

O governo paraense realizou nesta sexta-feira, 23, a entrega de 466 títulos de terra, beneficiando 24 comunidades do território de Bragança, na região nordeste paraense. A iniciativa faz parte do projeto de regularização fundiária rural, que visa garantir direitos e promover a segurança jurídica para os agricultores da região.

Durante a cerimônia, o governador do Pará, Helder Barbalho, enfatizou a importância da medida. “Continuamos os investimentos e cuidando da agricultura familiar para fortalecer a produção, que garante alimento na mesa e emprego. O título de terra é fundamental para impulsionar esta produção. É um direito”, destacou. O governador também destacou que, apenas hoje, foram entregues mais de 400 títulos definitivos, e que o total chega a 50 mil em todo o Pará. “Esta entrega é um passo importante para o desenvolvimento da agricultura no Pará”, concluiu.

O prefeito de Bragança, Dr. Mário, expressou sua gratidão ao governador e ressaltou a colaboração entre as autoridades locais e estaduais. “Essa parceria não é de agora, mas vem de muito tempo. Bragança avança como o Pará, no mesmo ritmo”, disse o prefeito durante o evento.

Entre os beneficiados, José Maria da Silva, agricultor de 81 anos, compartilhou sua emoção ao receber o título definitivo após 66 anos de espera. “É a maior alegria, porque finalmente recebi. Trabalho na minha terra desde jovem, planto milho, arroz, feijão… Um trabalho duro, mas gratificante”, relatou o agricultor, visivelmente emocionado. Ao ser perguntado sobre sua expectativa ao receber a ligação do governo, ele respondeu: “Graças a Deus, falaram e eu vim aqui hoje feliz”.

A regularização fundiária vai além da entrega dos documentos; ela representa um compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar na região e a promoção de uma vida digna aos que dependem da terra para viver. De 2019 a 2025, Bragança já registrou a entrega de 1.782 títulos de terra, refletindo o empenho do governo em mudar a realidade fundiária local.

Ao final do evento, o governador Helder Barbalho reiterou a importância do momento, afirmando que “a entrega dos títulos é uma forma de garantir um futuro melhor para as famílias que vivem da agricultura. Estamos aqui para fazer valer o direito à terra”.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias