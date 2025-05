Semana do MEI em Belém oferece capacitações e serviços gratuitos no Sebrae

Evento será realizado entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30) na capital e demais agências regionais da instituição

O Sebrae no Pará promove, entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30), a 16ª edição da Semana do MEI – o maior evento de capacitação e negócios voltado aos Microempreendedores Individuais (MEI) da região. Neste ano, o evento se fortalece ainda mais ao alinhar sua programação às oportunidades da COP 30, que será realizada em Belém, em novembro deste ano. Ao todo, serão ofertadas mais de 430 capacitações no estado todo, além de negociação de débito, orientações e formalização de MEI.

“A expectativa é reunir MEI e futuros empreendedores durante os cinco dias de evento, pois nossa intenção é oferecer uma programação extensa em Belém e nas agências regionais”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno. Ele lembra que a programação destaca o protagonismo dos pequenos negócios como agente de soluções para demandas globais de sustentabilidade, turismo, hospitalidade e inovação, os pilares da COP 30.

Uma das novidades nesta edição será a 1ª Semana MEI Sustentável, uma iniciativa pioneira voltada para o fortalecimento do empreendedorismo aliado às boas práticas ambientais. O evento contará com uma programação especial, conectando microempreendedores individuais, cooperativas de catadores, especialistas em sustentabilidade e a comunidade em geral. O espaço promoverá ações de coleta de resíduos e comercialização de produtos recicláveis, reforçando o compromisso dos empreendedores com práticas sustentáveis.

Programação

A Semana do MEI em Belém terá feira de negócios com 27 estandes, sendo 10 de alimentação e 17 voltados para a economia criativa. Também haverá praça de alimentação, espaço de artesanato, plantas e flores, áreas de capacitação, espaço kids, cozinha show além de atendimentos com especialistas e parceiros estratégicos, como instituições financeiras. Entre os parceiros do Sebrae nesta edição temos Banpará, Cresol, Banco da Amazônia, Sicred, CEAPE, Caia Econômica Federal, Prefeitura Municipal de Belém e Usina da Paz.

A programação inclui ainda workshops de gastronomia, rodadas de negócios, palestras sobre marketing digital, hospitalidade e economia criativa, além da Arena Agência Digital Sebrae – espaço dedicado ao fortalecimento e capacitações sobre a presença online dos pequenos negócios.

Arena

A Arena Agência Digital Sebrae é um espaço criado para ajudar os MEI a fortalecerem suas marcas e expandir seus negócios no ambiente digital. Em um cenário onde a presença online é crucial para o sucesso, este ano, o espaço traz capacitações com especialistas como Marcus Tonin, Gisele Rosa e Érika Moraes, que compartilharão estratégias essenciais de marketing digital, IA, marketing de influência e criação de conteúdo para MEI.

MEI no Pará

Existem, atualmente, no Pará, 328.115 MEI, sendo 98.933 em Belém. Desses, 57,55% são homens e 42,45%, são mulheres. Os MEI no Pará estão divididos pelos seguintes segmentos: Serviço: 46,20%; Comércio: 38,22%; Indústria: 8,97%; Construção Civil: 5,95% e Agropecuária: 0,65%.

Inadimplência

O índice nacional de inadimplência é de 41,91%, enquanto na Região Norte esse valor sobe para 54,11%, indicando uma realidade mais desafiadora nessa região. O Estado do Pará apresenta um índice de inadimplência ainda mais elevado, de 55,81%, comparado com o índice nacional. Belém apresenta o pior cenário entre os territórios analisados, com 63% de inadimplência, o que representa que aproximadamente 6 a cada 10 MEI da cidade estão inadimplentes. Essa taxa está mais de 20 pontos percentuais acima da média nacional.

Crédito

Uma das novidades dessa edição será o Espaço Acredita MEI, voltado para serviços financeiros e orientação sobre linhas de crédito e inclusão bancária. No espaço terá representantes de instituições financeiras que ofertarão créditos para MEI. Na Área de Soluções serão divulgadas trilhas e ofertas de capacitação específicas para o desenvolvimento dos microempreendedores individuais. Também terá um espaço para teste drive de patinetes e motocicletas elétricas, promovendo a mobilidade sustentável.

Durante a Semana do MEI, o Sebrae vai promover ainda o encontro de mulheres empreendedoras no Espaço Acredita MEI, onde elas poderão conversar com representantes de instituições financeiras para conhecerem o FAMPE 100%, que oferece 100% de garantia nas operações de crédito realizadas por mulheres empreendedoras.

Serviço: As inscrições para as capacitações são gratuitas e podem ser feitas no site pa.loja.sebrae.com.br ou pelo 0800 570 0800, ou diretamente nos pontos de atendimento da instituição ou em espaços de parceiros, como as Salas do Empreendedor, que ficam em todas as regiões paraenses.