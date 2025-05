Programa ‘Por Todas Elas’ garante lazer, saúde e cidadania no aniversário de Igarapé-Miri

No dia em que o município de Igarapé-Miri, no nordeste paraense, nesta sexta-feira (23), celebra 129 anos de fundação, o Governo do Estado garantiu uma programação especial para comemorar a data junto aos moradores. Por meio do programa “Por Todas Elas”, a população local comemorou o aniversário da cidade com uma grande ação que reuniu serviços gratuitos de saúde, lazer e cidadania.

“O ‘Por Todas Elas’ é um programa que busca embelezar, empoderar e cuidar das mulheres paraenses. Além disso, é um programa que trabalha no fortalecimento da autonomia feminina, da mulher como empreendedora, para que ela consiga ajudar na renda da sua família. Esse programa é para as mulheres, mas os homens também são bem-vindos para participarem dessa programação especial que celebra o aniversário de Igarapé-Miri.”, afirmou a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan. Ela é idealizadora do “Por Todas Elas”, e, nesta sexta-feira, cumpriu uma série de agendas especiais na celebração do aniversário da cidade.

Durante a programação, a vice-governadora do Pará foi agraciada pela Câmara dos Vereadores local com o título de cidadã miriense.

ATENDIMENTOS DE EXCELÊNCIA

Ao longo da manhã, um grande público se fez presente na Praça Sarges Barros, no centro do município, para aproveitar a programação. Ao todo, mais de 30 serviços foram disponibilizados gratuitamente, como: emissão de documentos, atendimentos médico e odontológico, exames oftalmológicos e escolhas de armação para a produção de óculos de grau.

Houve, também, a realização de testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação, orientações de saúde para mulheres, exames de mamografia e ultrassom, além de encaminhamentos para exames e consultas especializadas.

A programação garantiu, ainda, a emissão de documentos, estética, sorteio de brindes, atividades recreativas para crianças, consultas e exames de castração para Pets e serviços disponibilizados pela Defensoria Pública do Estado.

“Meus óculos estavam quebrados e eu não estou em condições de comprar novos. Há um tempo eu estava tentando fazer um exame de vista e hoje aproveitei a ação e consegui. O atendimento foi muito bom e eu gostei mesmo. Eu nunca tinha visto uma ação como essa aqui na cidade. Está sendo ótimo!” afirmou a moradora Maria Rosetti, que aproveitou os atendimentos gratuitos de saúde para realizar exames de vista e dar entrada, gratuitamente, na produção dos seus novos óculos de grau.

Quem também aproveitou a oportunidade para garantir atendimentos foi a professora Damily Silva, que levou a cachorrinha Mia para agendar o exame de castração. “Essa ação é um privilégio nosso, né? Estou achando maravilhoso o povo miriense ter essa oportunidade e ainda poder trazer os pets. Só quem tem animais sabe da importância deles nas nossas vidas. Essa ação é muito importante, porque traz serviços que, muitas vezes, o povo não tem acesso. O governo está de parabéns!” declarou Damily.

POR TODAS ELAS

Criado em 2024, o programa estadual é uma iniciativa do Governo do Pará para incentivar os debates sobre a importância da participação e do protagonismo feminino na política, com foco na garantia de serviços e direitos da mulher. O programa já percorreu municípios de diversas regiões do Estado, garantindo aproximadamente 100 mil atendimentos.

“Hoje, o Governo do Pará está comemorando os 129 anos deste belo município, com serviços através do ‘Por todas Elas’, esse programa que traz uma série de serviços por meio da parceria com todos os órgãos do governo e parceiros. Este é um momento de cidadania, onde o Estado se faz presente para trazer cidadania e serviço no aniversário de Igarapé-Miri”, afirmou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

Serviço:

Novas ações do programa serão realizadas em breve. As informações, como locais, serviços e datas, podem ser consultadas por meio do Instagram oficial da Secretaria de Articulação da Cidadania, @seac.pa.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias