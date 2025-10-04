Estado promove ações de cidadania e prevenção às drogas a escolas de Itaituba

Iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça envolveu mais de 120 estudantes em atividades sobre cidadania, saúde e participação social

Por Igor Oliveira (SEJU)

A Secretaria de Estado de Justiça (Seju), promoveu, na última sexta-feira (3), ações de cidadania e prevenção às drogas em escolas estaduais de Itaituba, na Região de Integração Tapajós. O objetivo principal foi levar informações para fomentar a reflexão entre os estudantes, abordando temas cruciais para a saúde e formação juvenil.

Na Escola Benedito Corrêa de Souza, a ação foi realizada através do projeto Juventude Cidadã, com palestra para cerca de 120 alunos distribuídos em três turmas do último ano do ensino médio, preparando os estudantes para uma atuação mais crítica e participativa na sociedade.

Andreia Siqueira, assistente social da Seju, explica a importância da juventude como protagonista social a jovens em Itaituba

Andreia Siqueira, assistente social da Seju, explica que o projeto pretende estimular o protagonismo coletivo e o impacto social. “A ideia é fortalecer a cidadania por meio de políticas públicas, como documentação civil e programas sociais, associando cidadania a questões ambientais e à responsabilidade com o planeta.”

A professora Odoênia Lima reforçou o diálogo sobre o papel da juventude na sociedade. “Nós entendemos a necessidade de falar a respeito da mudança do futuro, mas também como o aluno pode promover o seu protagonismo, o que pode deixar pro planeta e para sua vida enquanto cidadão”, destacando ainda a importância da sensibilidade social e consciência coletiva entre os estudantes.

Estudantes são incentivados por meio da escuta ativa a pensar em um projeto de vida para evitar influência do uso de drogas

Diálogo – Já na Escola Professora Maria do Socorro Jacob, a ação foi conduzida pela Coordenadoria de Prevenção, Tratamento e Redução ao Uso de Drogas (Cenpren), ligada à Seju, e teve o objetivo de prevenir o uso de entorpecentes com a prática de escuta ativa, proporcionando um espaço de diálogo seguro sobre os riscos dessas substâncias.

A estudante Lorrana Karen destacou a importância de entender o contexto de cada pessoa para evitar a influência do consumo de substâncias químicas. “Muitas vezes as drogas parecem um bom caminho para aliviar o que incomoda , mas a gente pode fazer a diferença ajudando quem precisa de apoio; às vezes basta um abraço ou uma palavra de reflexão”.