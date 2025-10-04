sábado, outubro 4, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Estado promove ações de cidadania e prevenção às drogas a escolas de Itaituba

Iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça envolveu mais de 120 estudantes em atividades sobre cidadania, saúde e participação social

Por Igor Oliveira (SEJU)

A Secretaria de Estado de Justiça (Seju), promoveu, na última sexta-feira (3), ações de cidadania e prevenção às drogas em escolas estaduais de Itaituba, na Região de Integração Tapajós. O objetivo principal foi levar informações para fomentar a reflexão entre os estudantes, abordando temas cruciais para a saúde e formação juvenil.

Na Escola Benedito Corrêa de Souza, a ação foi realizada através do projeto Juventude Cidadã, com palestra para cerca de 120 alunos distribuídos em três turmas do último ano do ensino médio, preparando os estudantes para uma atuação mais crítica e participativa na sociedade.

Andreia Siqueira, assistente social da Seju, explica a importância da juventude como protagonista social a jovens em Itaituba
Andreia Siqueira, assistente social da Seju, explica a importância da juventude como protagonista social a jovens em Itaituba

Andreia Siqueira, assistente social da Seju, explica que  o projeto pretende estimular o protagonismo coletivo e o impacto social. “A ideia é  fortalecer a cidadania por meio de políticas públicas, como documentação civil e programas sociais, associando cidadania a questões ambientais e à responsabilidade com o planeta.”

A professora Odoênia Lima reforçou o diálogo sobre o papel da juventude na sociedade. “Nós entendemos a necessidade de falar a respeito da mudança do futuro, mas também como o aluno pode promover o seu protagonismo, o que pode deixar pro planeta e para sua vida enquanto cidadão”, destacando ainda a importância da sensibilidade social e consciência coletiva entre os estudantes.

Estudantes são incentivados por meio da escuta ativa a pensar em um projeto de vida para evitar influência do uso de drogas
Estudantes são incentivados por meio da escuta ativa a pensar em um projeto de vida para evitar influência do uso de drogas

Diálogo – Já na Escola Professora Maria do Socorro Jacob, a ação foi conduzida pela Coordenadoria de Prevenção, Tratamento e Redução ao Uso de Drogas (Cenpren), ligada à Seju, e teve o objetivo de prevenir o uso de entorpecentes com a prática de escuta ativa, proporcionando um espaço de diálogo seguro sobre os riscos dessas substâncias. 

A estudante Lorrana Karen destacou a importância de entender o contexto de cada pessoa para evitar a influência do consumo de substâncias químicas. “Muitas vezes as drogas parecem um bom caminho para aliviar o que incomoda , mas a gente pode fazer a diferença ajudando quem precisa de apoio; às vezes basta um abraço ou uma palavra de reflexão”. 

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Semas conhece processo de logística reversa em São Paulo e projeta parcerias para o Pará
Próximo artigo
Usinas da Paz são estimuladas a promover ações de educação ambiental em todo o Pará

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,259FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315