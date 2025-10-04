Semas conhece processo de logística reversa em São Paulo e projeta parcerias para o Pará

Na capital paulista, a comitiva da secretaria buscou soluções para resíduos eletrônicos, em visita à organização, referência nacional em economia circular

Por Igor Nascimento (SEMAS)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) realizou, na última quinta-feira (2), em São Paulo, uma visita técnica à Reciclo, operação que integra a rede da Circular Brain e é referência nacional em soluções de economia circular e logística reversa de resíduos eletrônicos. A comitiva foi formada pelo secretário adjunto Rodolpho Zahluth Bastos e pelo diretor de licenciamento ambiental Marcelo Moreno, que conheceram de perto os processos da empresa e discutiram possíveis parcerias para fortalecer as políticas ambientais do Pará.

O Brasil descarta cerca de 2,4 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos por ano, mas menos de 3% têm destinação adequada. Os dados, levantados pela Circular Brain com base na metodologia do The Global E-Waste Monitor 2024, da ONU, reforçam a necessidade de ações estruturantes para transformar esse cenário.

Titular da Semas, Rodolpho Bastos: “Procuramos compreender soluções que podem ser aplicadas no Pará”, disse.

Segundo Rodolpho Zahluth Bastos, a agenda representa um marco para a Semas. “Essa visita faz parte do pacote de iniciativas que estamos trabalhando, como apoio à estruturação de cooperativas de recicláveis e elaboração da política estadual de economia circular e logística reversa. É um passo fundamental para compreendermos soluções que podem ser aplicadas no Pará e fortalecer nossas políticas públicas”, disse.

Entre as medidas já definidas a partir do encontro, a Semas vai divulgar em seu site todos os pontos de coleta de resíduos eletrônicos no Estado. A lista estará disponível em uma página dedicada ao novo Núcleo de Políticas Estratégicas e de Transição Justa (NUPE) da Semas, facilitando o acesso da população à informação.

Além disso, por meio do programa Circulare, coletores de resíduos também serão instalados em locais estratégicos na COP30, em locais e eventos que reúnem grande público. Para o secretário, essas ações consolidam a mudança de paradigma que o Pará busca implementar. “É muito importante essa visita para compreendermos melhor os diferentes arranjos setoriais de logística reversa. Precisamos ir além do papel de órgão licenciador de atividades e empreendimentos de coleta e destinação final de resíduos, desenhando políticas de economia circular, fomentando arranjos inovadores e dando apoio às cooperativas. Esse é o passo básico: estruturar a logística reversa e apoiar quem está na ponta desse processo, desempenhando um trabalho socioambiental extraordinário”, afirmou.

A Semas, em parceria com a Fiepa, passou a integrar um Grupo de Trabalho preparatório multissetorial para a Agenda de Economia Circular no Pará, com o objetivo de promover iniciativas e consolidar o Pará como referência nacional em práticas de economia circular.

Circular Brain e parcerias para o futuro

A Circular Brain é uma plataforma nacional que conecta empresas, governos e sociedade para viabilizar a economia circular dos resíduos eletroeletrônicos. Atuando em diferentes elos da cadeia, promove soluções de coleta, rastreabilidade, logística reversa e revalorização de materiais, contribuindo para a redução de impactos ambientais e para a geração de renda.

O CEO da Circular Brain, Marcus Oliveira, ressaltou a importância da aproximação com o Pará. “Foi um grande prazer poder dividir com o governo do Pará as soluções da Circular Brain voltadas para a economia circular dos resíduos eletrônicos no país. E ainda mais, com a possibilidade de ampliar nossa atuação em conjunto, colocando em prática o ODS 17 que trata justamente das parcerias e implementações”, afirma.