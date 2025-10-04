Usinas da Paz são estimuladas a promover ações de educação ambiental em todo o Pará

Ações organizadas pela Semas difundiram práticas sustentáveis, capacitaram pessoas e incentivaram a geração de renda a partir do reaproveitamento de resíduos

Por Jamille Leão (SEMAS)

Entre 20 de setembro e 3 de outubro, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), promoveu práticas de conscientização e educação ambiental em diferentes regiões do Pará. As ações ocorreram nas Usinas da Paz (Usipaz) dos bairros Jurunas/Condor e Cabanagem, em Belém; no Icuí, em Ananindeua; além de Bragança e Benevides.

A programação teve como objetivo difundir práticas sustentáveis, capacitar a população e estimular a geração de renda por meio do reaproveitamento de resíduos, fortalecendo a educação ambiental alinhada aos princípios ecológicos, às políticas públicas de planejamento e à transformação da realidade local.

O curso de reaproveitamento de resíduos sólidos, liderado pela Ceam, possibilitou uma imersão prática e teórica sobre a importância do manejo adequado do lixo. No dia 29 de setembro, a oficina realizada na Escola Gabriel Lages, no bairro do Tapanã, levou à produção de eco bijuterias e alcançou cerca de 200 pessoas.

De acordo com a coordenadora de Educação Ambiental da Semas, Andréia Monteiro, as atividades reforçam o papel transformador da educação ambiental no cotidiano das comunidades.

“As ações desenvolvidas nas Usinas da Paz mostram que a educação ambiental vai muito além de transmitir conhecimento: ela transforma realidades. Quando a comunidade aprende a reaproveitar resíduos, a reduzir impactos e até a gerar renda a partir de práticas sustentáveis, estamos fortalecendo não só a consciência ecológica, mas também a cidadania e a inclusão social”, ressaltou.

Multiplicadores – Paralelamente, também foi realizado o curso de agentes ambientais, com foco no manuseio sustentável dos recursos naturais. O objetivo foi habilitar participantes para atuar como multiplicadores da educação ambiental em suas comunidades, ampliando o alcance das ações no futuro.

A estudante Lindiana, da Usipaz Jurunas/Condor, destacou a satisfação em integrar a iniciativa. “Estou muito feliz de estar agregando conhecimento neste curso. O que faz um agente ambiental feliz é um planeta que respira, pois a alegria de quem protege a natureza é combustível para um futuro mais verde e a garantia de felicidade de todos nós de vivermos melhor”, afirmou.

Já o morador Aldo Ribeiro, também da Usipaz Condor, reforçou a importância de sensibilizar a população para a convivência harmônica com o meio ambiente. “Estou fazendo o curso de agente porque acredito que o ser humano precisa aprender a conviver com a natureza. Nós precisamos dela para fazer nossos habitats, nossas casas, e esquecemos que ela é a nossa sobrevivência. Leva tempo para que a natureza nos dê aquilo que precisamos. Então, precisamos levar em consideração essa necessidade”, pontuou.

A programação também contemplou temas como sustentabilidade, economia circular e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), demonstrando como práticas simples podem ter impactos positivos no comércio, na geração de renda e na qualidade de vida das comunidades.

Negócios – O comerciante Cláudio Antônio Gomes, aluno da Usipaz Cabanagem, relatou que o aprendizado traz novas perspectivas para o seu negócio. “Dentre os temas abordados, o que mais me chamou atenção foi o meio ambiente, em específico a parte socioeconômico-ambiental. O que é de grande interesse para mim, pois aborda o desenvolvimento respeitando tanto a economia quanto o meio ambiente. Desejo adquirir conhecimento na construção e ampliação de um negócio para que possamos observar o impacto urbano que podemos causar. Fiquei muito impressionado com a atitude do governo do Estado de nos propiciar isso no nosso lugar”, destacou.

Foto: Divulgação