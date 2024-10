Estudantes da Ufra participam de visita técnica ao Ideflor-Bio e vivenciam rotina da gestão ambiental

Estudantes do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) participaram de uma visita técnica à sede do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), em Belém. A visita, promovida pela diretora do Instituto de Ciências Agrárias (ICA), Gracialda Ferreira, teve como objetivo proporcionar uma experiência prática aos alunos do 7º semestre, que integram a disciplina Manejo de Áreas Silvestres.

Os 20 alunos tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho da equipe do Ideflor-Bio na Diretoria de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação (DGMUC). A experiência foi marcada pela troca de conhecimentos com técnicos e analistas que atuam diretamente na gestão de áreas protegidas, fundamentais para a preservação da biodiversidade na Amazônia. “Os alunos puderam vivenciar de perto o que é a gestão de uma Unidade de Conservação (UC), entendendo as dificuldades e oportunidades desse trabalho essencial”, destacou Gracialda.

O diretor da DGMUC, Elivelton Carvalho, e sua equipe, incluindo Júlio Meyer, gerente do Parque Estadual do Utinga, receberam os estudantes e responderam a uma série de perguntas sobre o funcionamento das UCs. Meyer destacou as iniciativas de preservação e a complexidade do manejo ambiental, o que despertou grande interesse nos alunos. “Iniciativas como essa preparam os jovens para desafios reais e fortalecem o compromisso com o meio ambiente”, afirmou.

Outro ponto alto da visita foi a passagem pela Diretoria de Gestão de Florestas Públicas de Produção (DGFLOP). Os alunos foram recebidos pelo gerente de Monitoramento Florestal, Richard Rodrigues, que explicou como se dá o processo de concessão florestal e a importância dos inventários florestais para o monitoramento sustentável das florestas. Para ele, o encontro contribuiu para mostrar aos futuros engenheiros o impacto da economia de base florestal para a região amazônica.

Os alunos também foram recebidos pelo presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, que enfatizou o papel das UCs no equilíbrio ambiental. Durante a reunião com os diretores do Instituto, Pinto falou sobre o programa de voluntariado recém-implementado no órgão, que despertou o interesse dos estudantes. “A conservação ambiental depende do envolvimento de todos, e ver o entusiasmo dos alunos nos mostra que o futuro da Amazônia está em boas mãos”, enfatizou o gestor.

DIA DE CAMPO

No dia seguinte, os alunos realizaram uma atividade prática no Parque Estadual do Utinga, onde tiveram contato com projetos de restauração florestal promovidos pelo Ideflor-Bio. A atividade incluiu o plantio de mudas, uma prática de transplantio, método adotado para recuperação de áreas degradadas. Além disso, o grupo participou de trilhas e atividades de aventura, como tirolesa e rapel, o que proporcionou uma visão mais ampla das possibilidades do manejo sustentável de áreas protegidas.

Durante a visita ao Parque, os alunos também conheceram o Projeto de Reintrodução e Monitoramento de Ararajubas na Região Metropolitana de Belém, que busca a preservação da fauna amazônica, e outras iniciativas voltadas à educação ambiental e ao ecoturismo. A experiência prática no Parque do Utinga foi destacada por Gracialda como essencial para complementar o ensino em sala de aula e aproximar os alunos da realidade de sua futura profissão.

“A visita ao Ideflor-Bio e ao Parque Estadual do Utinga reforçou o compromisso da Ufra com uma formação completa para seus estudantes”, frisou Gracialda, que também disse que essa aproximação entre academia e órgão ambiental é fundamental. “Estar em campo e vivenciar de perto os desafios e as conquistas da gestão ambiental são experiências únicas que fortalecem o aprendizado e inspiram os alunos a atuarem com responsabilidade e comprometimento”, concluiu.

Imagens: Agência Pará de Notícias