Futuro Brilhante faz ação social em Ananindeua e promove educação com doação de kits escolares

O evento promovido pelo coletivo Futuro Brilhante, realizado no último sábado (26), na Escola Waldemar Mendes, no bairro Icuí, foi um verdadeiro sucesso. Voltado para crianças de 6 a 9 anos e seus responsáveis, o encontro ofereceu uma manhã cheia de atividades educativas e recreativas. Cada participante recebeu um kit escolar como incentivo à educação e ao fortalecimento dos vínculos familiares, marca registrada da missão do coletivo em promover um ambiente seguro para crianças e adolescentes.

Ao longo das atividades, as famílias puderam participar de dinâmicas que visam reforçar a proteção infantil, além de receber orientações valiosas para a prevenção da violência sexual. As crianças, por sua vez, aproveitaram momentos de interação e aprendizado em um ambiente acolhedor e seguro.

“Foi emocionante ver o engajamento das famílias e o entusiasmo das crianças. É gratificante saber que estamos contribuindo para um futuro mais seguro e cheio de possibilidades para cada uma delas”, destacou Diego Martins, mestre em segurança pública e idealizador do Futuro Brilhante.

Próxima Ação: Ilha do Combu

Dando continuidade às ações do coletivo, o próximo evento acontecerá no dia 9 de novembro, das 8h30 às 12h, na Ilha do Combu. Esta iniciativa será realizada em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) e o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo Júnior (NIEJ) do Cesupa, ampliando o alcance das atividades e reforçando o compromisso com a prevenção e proteção das crianças na região.

Informações de como participar ou doar material escolar através do Instagram: @futuro.brilhante

Fotos: Diego Melo