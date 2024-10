Festival Búfalo Food reuniu chefs consagrados do Estado em Soure, no Marajó

O I Festival Búfalo Food, realizado em Soure, na região de Integração do Marajó, na semana passada, deverá ser incorporado ao calendário de eventos turísticos da cidade em razão do sucesso do empreendimento que atraiu grande público ao Parque de Exposição da cidade. Um animal inteiro pesando mais de 300 quilos foi dividido em quartos e assado em fogo de chão e depois fincado em um rolete para assar por igual.

Seis chefs com expertise em assados foram convidados para o Festival, entre eles Jéferson Barreto, de Marabá, encarregado de assar o bubalino inteiro. Outros profissionais como Douglas Alex, campeão em carnes defumadas como pirarucu, porcos e peixes menores; a jovem Larissa, com especialidade em pratos internacionais, além dos chefs Nobre, Tiago, Bola, de Soure e Sérgio, organizaram pratos variados como arroz com rabada, hamburger, porco assado de brasa dentre outras iguarias que fizeram os comensais aprovarem o evento.

Segundo o organizador do Festival, Jorge Chaves, a participação dos alunos do curso de gastronomia e alimentos da Escola Técnica do Pará, sediada em Soure, foi muito positiva para o aprendizado prático e também para garantir a logística do evento, atendendo com presteza e profissionalismo o grande público presente.

Ainda conforme disse Jorge Chaves, para o ano que vem, já estão previstos assarem dois animais e a inserção de mais pratos regionais para acompanhar o churrasco.

O festival contou ainda com a participação de grupos folclóricos que tocaram e dançaram durante o jantar, alegrando ainda mais o ambiente da festa.

A Prefeitura de Soure ed e empresa Henvil de Navegação, algumas pousadas e o restaurante Solar do Bola apoiaram o projeto.

Texto e imagens: Pedro Medina