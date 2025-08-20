Estudantes participam de ação global de limpeza na orla de Icoaraci

Cerca de 250 estudantes participaram, nesta terça-feira, 20, de um mutirão de limpeza na orla do distrito de Icoaraci. A atividade marcou o lançamento da campanha global do Dia Mundial da Limpeza e reuniu diversas instituições em torno da conscientização ambiental.

A iniciativa é fruto da parceria entre o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretarias Municipais de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e de Meio Ambiente (Semma), o Instituto Limpa Brasil e outras instituições locais. O projeto integra o programa “Meu Futuro, Minha Voz – Missão Dia Mundial da Limpeza”, que tem como objetivo sensibilizar a comunidade escolar para o descarte correto dos resíduos e a importância da reciclagem.

Participaram da ação estudantes do 7º e 8º ano do ensino fundamental II, e alunos do 1º e 2º ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Integral Bilíngue Mestra Idalina Rodrigues Pereira. Eles que se dividiram em grupos para recolher resíduos ao longo da orla do distrito.

Já as turmas do ensino fundamental I prepararam cartas com mensagens de conscientização ambiental, ilustradas com desenhos, que foram entregues à população e comerciantes da região.

Segundo a presidente do Instituto Limpa Brasil, Edilainne Pereira, o evento marca oficialmente o início da campanha global.

“Hoje é o lançamento oficial da participação das escolas nesse projeto. Estamos a 30 dias da data mundial, que será em 20 de setembro, quando ocorre o World Clean Up Day, movimento que acontece em mais de 190 países. Aqui reunimos parceiros como Sezel, Semma, Seduc, cooperativas e empresas locais para marcar essa preparação. Os alunos menores confeccionaram cartinhas para sensibilizar a comunidade e os maiores participaram diretamente do mutirão na orla”, explicou.

Para os alunos, a experiência foi além da sala de aula e mostrou, na prática, os impactos do descarte incorreto do lixo. O estudante Gabriel Santos, 15 anos, do 1º ano do ensino médio, relatou que a atividade trouxe uma nova percepção sobre cidadania.

“É um trabalho diferenciado da rotina, muito interessante e legal de ser explorado. Adorei participar com os professores e coordenadores. Foi gratificante, mas também chocante perceber a quantidade de lixo que recolhemos em pouco tempo. Esse projeto precisa continuar, porque não é só sobre os alunos, é sobre toda a sociedade entender que o desperdício e o lixo que poluem nossa cidade podem ser evitados”, destacou.

Já para Flávia Ribeiro, também de 15 anos e aluna do 1º ano, a ação reforça o papel dos jovens na construção de um futuro mais sustentável.

“A escola ajuda a conscientizar não só a gente, mas também as crianças do fundamental, a pensar sobre o que significa jogar lixo na rua. Encontramos muitas garrafas, plásticos e tampas, e o pior é que muitas vezes estavam ao lado de lixeiras. Essa experiência mostra que precisamos cuidar do ambiente onde vivemos. Se queremos um mundo melhor, uma sociedade melhor, precisamos mudar nossos hábitos e começar pelo básico: não descartar lixo de forma errada”, afirmou.

A secretária executiva de Inclusão Produtiva, Pamela Massoud, destacou o papel da Prefeitura de Belém e do mutirão para engajar a comunidade e fortalecer políticas públicas.

“O mutirão de limpeza em Belém é uma ação comunitária que envolve alunos, professores e voluntários, promovendo a conscientização ambiental, o fortalecimento da comunidade e o apoio às políticas públicas. Ele educa os participantes sobre práticas sustentáveis e melhora a qualidade de vida ao criar um ambiente mais limpo. Essa iniciativa é fundamental para cultivar uma cultura de cuidado com o meio ambiente e incentivar a participação cidadã. Além de escolas, já atuamos com o mutirão de limpeza em Cotijuba, em pontos críticos espalhados pela cidade, e iremos realizar no começo de setembro na comunidade Porto Ceasa e na Ilha dos Papagaios”, afirmou.

Além da coleta, o evento reforçou a valorização do trabalho dos catadores. A Cooperativa de Trabalho de Reciclagem de Icoaraci (Cooptri) foi responsável pela triagem e destinação dos resíduos, em parceria com a Secretaria de Inclusão Produtiva (Seinp). A ação mostrou que a sustentabilidade exige a união entre poder público, sociedade civil e comunidade escolar.

No último ano, mais de mil municípios brasileiros participaram do Dia Mundial da Limpeza, e a expectativa para 2025 é que esse número seja ainda maior. Para ampliar o engajamento, serão lançados editais voltados às escolas estaduais e municipais e um concurso nacional de fotografia, que premiará registros de participantes em todo o Brasil.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias