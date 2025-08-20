Professora alegou que aluno agredido em escola no RS havia caído no banheiro, dizem pais

Um incidente ocorrido em uma escola no Rio Grande do Sul gerou preocupação e repercussão nas redes sociais. Segundo relatos dos pais do aluno, uma professora teria afirmado que a criança se feriu após uma queda no banheiro. No entanto, os pais contestam essa versão e afirmam que o filho foi agredido por um colega.

De acordo com os pais, o aluno retornou para casa com lesões visíveis e, ao questioná-lo sobre o ocorrido, ele relatou que havia sido agredido por um colega durante o horário escolar. No entanto, a versão apresentada pela professora foi de que a criança teria caído no banheiro, o que contradiz o relato do aluno e dos pais.

As autoridades locais estão investigando o caso para determinar as circunstâncias reais do incidente. A escola afirmou que está colaborando com as investigações e que tomará as medidas necessárias conforme os resultados apurados.

Os pais do aluno expressaram preocupação com a situação e ressaltaram a importância de esclarecer os fatos para garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes. Eles também destacaram a necessidade de maior atenção e cuidado por parte da equipe escolar em relação aos alunos.

Imagem: Reprodução: Redes sociais