quarta-feira, agosto 20, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Professora alegou que aluno agredido em escola no RS havia caído no banheiro, dizem pais

Um incidente ocorrido em uma escola no Rio Grande do Sul gerou preocupação e repercussão nas redes sociais.  Segundo relatos dos pais do aluno, uma professora teria afirmado que a criança se feriu após uma queda no banheiro.  No entanto, os pais contestam essa versão e afirmam que o filho foi agredido por um colega.

De acordo com os pais, o aluno retornou para casa com lesões visíveis e, ao questioná-lo sobre o ocorrido, ele relatou que havia sido agredido por um colega durante o horário escolar.  No entanto, a versão apresentada pela professora foi de que a criança teria caído no banheiro, o que contradiz o relato do aluno e dos pais.

As autoridades locais estão investigando o caso para determinar as circunstâncias reais do incidente.  A escola afirmou que está colaborando com as investigações e que tomará as medidas necessárias conforme os resultados apurados.

Os pais do aluno expressaram preocupação com a situação e ressaltaram a importância de esclarecer os fatos para garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes.  Eles também destacaram a necessidade de maior atenção e cuidado por parte da equipe escolar em relação aos alunos.

Imagem: Reprodução: Redes sociais

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Prazo para Organizações Solicitarem Espaço na Green Zone da COP30 Termina em 31 de Agosto
Próximo artigo
Estudantes participam de ação global de limpeza na orla de Icoaraci

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,869FansLike
3,611FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315