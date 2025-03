Estudo sobre influência das marés no saneamento básico é apresentado em evento Pré-COP30

Ações nas áreas de recursos hídricos, monitoramento hidrometeorológico e a mitigação das mudanças climáticas no Pará foram apresentadas durante o evento “Governança Pública: Água e Clima Rumo à COP30”, realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado (Semas) nos dias 25 e 26 de março, em Belém. A Águas de São Francisco participou do evento com uma apresentação que abordou as experiências da empresa em segurança hídrica e sustentabilidade no fornecimento de serviços de saneamento básico no município de Barcarena.

“É importante dialogarmos com os órgãos públicos e compartilharmos com a população tudo que estamos fazendo em prol do meio ambiente em Barcarena, pois assim alinhamos nossas parcerias para o objetivo global de cuidarmos do clima e da água também e, para além dos investimentos em obras, realizamos estudos complexos sobre a questão hídrica na região, que nos permite avançar com segurança e responsabilidade social”, destaca Tomás Menezes, coordenador de unidade que representou a concessionária no evento.

O coordenador de engenharia da Águas de São Francisco, Fernando Vecina, também apresentou as iniciativas da concessionária quanto ao estudo sobre a influência das marés.

“Hoje, trouxemos nossas experiências de Barcarena com um grande estudo hidrológico desta cidade que, por sua proximidade com o oceano, sofre influência predominante das marés. Estudo com abrangência de serviços em campo, dotado de instrumentação de excelência, em que suas medições culminaram na calibragem do modelo para a melhor análise de autodepuração e diluição dos lançamentos de efluentes”, conta o engenheiro.

Para Verônica Bittencourt, coordenadora de recursos hídricos da Semas, o evento reuniu entes importantes do cenário estadual que dialogam com a sustentabilidade e desenvolvem ações relevantes em suas áreas de atuação.

“O evento veio para apresentarmos as ações desenvolvidas no âmbito estadual e também experiências exitosas de importantes empresas que atuam no Pará, como a Águas de São Francisco, que vem desenvolvendo projetos e ações que visam a sustentabilidade e isso demonstra a parceria do Governo do Estado do Pará com o setor usuário trazendo suas principais experiências na área de recursos hídricos”, pontua a coordenadora.

O encontro foi alusivo ao Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março. A data é um esforço conjunto mundial para colocar em foco questões essenciais que envolvem os recursos hídricos e integrou uma das ações da Secretaria Adjunta de Gestão e Recursos Hídricos (SAGRH) da Semas, para aprimorar a interação entre o poder público, especialistas e a sociedade civil a respeito da gestão dos recursos hídricos e as mudanças climáticas, com ênfase na atuação do Estado em políticas públicas que destacam a sustentabilidade, especialmente na Amazônia.

Imagens: Divulgação