Ao vivo | Remo x Santa Rosa | Parazão | 30.03.25

Remo e Santa Rosa decidem neste domingo, 30 de março, no Mangueirão, a última vaga para a semifinal do Campeonato Paraense. A partida única das quartas de final está marcada para as 17h. Acompanhe ao vivo no Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

Quem vencer entre Remo e Santa Rosa enfrentará o classificado de Castanhal e Tuna Luso na semifinal, em jogo único na próxima quarta-feira, dia 2. O perdedor disputará a Copa Grão Pará.

Líder geral do Parazão, o Remo chega à fase decisiva com uma mudança significativa no comando técnico após duas derrotas, incluindo o revés para o Cametá. Sob nova direção, o Leão Azul aposta na invencibilidade no Mangueirão (3 vitórias e 1 empate no Re-Pa) para superar o Santa Rosa. O Santa Rosa, classificado heroicamente após vencer o São Francisco, busca ir além das quartas de final pelo segundo ano consecutivo, impulsionado por uma intertemporada de 15 dias.

