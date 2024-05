Evento em Belém discute Agenda 2030 com foco na infância e juventude amazônica

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em colaboração com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), realizam nos dias 22 e 24 de maio evento em Belém para discutir a implementação da Agenda 2030 no Estado, tendo como foco a infância e a juventude na região amazônica. O encontro reunirá especialistas e autoridades dos estados amazônicos para trocar conhecimentos, experiências e estratégias visando alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reconhecendo o papel crucial da infância e juventude no futuro da região.

O evento discutirá acesso à educação de qualidade, cuidados com saúde, proteção ambiental e inclusão social levando em consideração os desafios enfrentados pelas comunidades amazônicas.

Os participantes terão a oportunidade de compartilhar boas práticas e iniciativas inovadoras já em andamento na região. Essa troca de experiências será fundamental para identificar soluções eficazes e replicáveis, capazes de promover o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades locais.

PNUD

A coordenadora da área de Cooperação Descentralizada e Desenvolvimento Territorial do PNUD, Ieva Lazareviciute, estará em Belém de 21 a 24 de maio para cumprir agenda de articulação com o Governo do Pará e com a Prefeitura Municipal de Belém.

A programação começa nessa terça-feira, 21, com a assinatura do Memorando de Entendimento com a Secretaria Estadual de Agricultura Familiar. O objetivo é estabelecer a colaboração entre o PNUD e a SEAF para potencializar a implementação da Agenda 2030 seguindo as diretrizes do Plano Estadual da Agricultura Familiar e Comunidades Tradicionais.

Na sexta-feira, 24, será assinado memorando de entendimento com o Fórum de Mudanças Climáticas da Prefeitura de Belém. O memorando de entendimento com o Fórum formaliza a parceria para que o PNUD forneça apoio técnico em eventos e formações para servidores e membros do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas (FMMCB), criado para fortalecer políticas de desenvolvimento sustentável e preparar Belém para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), em 2025.

O acordo prevê atividades formativas sobre territorialização dos ODS, conceito que aborda a “tradução” dos Objetivos Globais para o contexto local. Será fornecido também apoio técnico para a organização de um Seminário sobre Territorialização da Agenda 2030 no contexto da mudança global do clima.

SERVIÇO – Diálogos sobre Agenda 2030, Infância e Juventude na Amazônia

Data: 22 e 23/05/2024

Local: SUDAM – Tv. Antônio Baena, 1113

Inscrições: https://forms.gle/Nss9K9XB6oByNBwEA

Mais informações: Ana Vitória Gouvêa – 91 98965-3641 (whatsapp)