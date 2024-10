Ex denuncia Lira à Comissão Interamericana de Direitos Humanos

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi alvo de uma acusação de violência doméstica e violações de direitos humanos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington, Estados Unidos. A denúncia partiu da defesa de sua ex-companheira, Jullyene Cristine Santos Lins.

O objetivo é que o processo seja encaminhado para a Corte Interamericana, que é reconhecida pelo Brasil e, portanto, poderia emitir uma sentença que obrigue o Estado a atuar no caso.

O relacionamento entre Lira e Jullyene começou em 1997. Em 2006, eles romperam. As supostas agressões teriam acontecido no mesmo ano do término.

Arthur Lira é acusado de agressões físicas e psicológicas. A petição, assinada pela advogada Talitha Camargo da Fonseca, cita casos de ameaças de morte, controle financeiro e psicológico.

A assessoria de Lira afirmou que não irá se pronunciar. As informações são do colunista Jamil Chade, do UOL.

