Governador Helder Barbalho entrega certificados a mototaxistas de Santarém

O governo do Estado tem intensificado a qualificação de profissionais em todo o Pará. Na tarde desta sexta-feira (25), o governador Helder Barbalho entregou novos certificados para os mototaxistas de Santarém, no baixo Amazonas. Os profissionais concluíram o Curso de Formação e Atualização para Mototaxistas.

Realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), o curso objetiva capacitar os profissionais do trânsito para exercerem sua atividade seguindo as normas do Código de Trânsito Brasileiro e demais resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, garantindo a eles a aquisição de conhecimentos, padronização, legalidade e segurança no exercício da função.

Além de atualizar o conhecimento sobre as novidades da legislação de trânsito, os mototaxistas também recebem orientações sobre segurança viária e educação para o trânsito, aumentando a qualidade no atendimento à população que utiliza esse serviço. “Neste sentido, o Detran busca cumprir o que estabelece a Lei com a formação e atualização destes profissionais, contribuindo para mobilidade urbana, com segurança e qualidade de vida”, ressaltou a diretora geral do Detran, Renata Coelho.

Alcides Ney Júnior trabalha como mototaxista há 7 anos. Ele ressaltou a importância do curso. “Aprendi a reforçar a direção defensiva, sinalização, higiene da moto e do capacete. Estou muito feliz em receber esse certificado”, comentou.

A programação da capacitação segue até o dia 02 de novembro e integra as ações do Projeto Educação de Trânsito por Todo o Pará na região Oeste do Estado. Nesta primeira semana aconteceu a formação de 30 alunos e duas turmas de atualização com 40 alunos. Na segunda semana irá acontecer mais duas turmas de formação com 60 alunos e uma turma de atualização com 25 alunos, totalizando mais de 150 profissionais. Os cursos estão sendo realizados na Escola Municipal Profa Sofia Imbiriba e contam com a parceria do sindicato e associações representativas da categoria.

