Ex-Guarani o lateral Hélder Santos reforça o Remo na Série C

O Clube do Remo anunciou, nesta terça-feira (16), seu mais novo contratado: o lateral-esquerdo Hélder Santos. O experiente atleta, com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Londrina, Grêmio, Bahia, Sertãozinho, Figueirense, Ceará, Red Bull Brasil, Maringá, Aparecidense, Vila Nova, Pelotas, Juventude, Criciúma e Guarani, chega para reforçar o elenco azulino na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo estava desde 2021 no Criciúma, onde teve grande destaque e conquistou dois acessos no Campeonato Brasileiro. Já em dezembro do ano passado, fechou contrato com o Guarani Futebol Clube, no qual reforçaria o elenco para a disputa da Série B e do Paulistão.

Hélder tem 35 anos e é natural de Três Corações-MG. O atleta já está na capital paraense para realizar exames médicos e cumprir agenda pelo Leão.

O próximo compromisso do Clube Azulino será no sábado (20), pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Remo fará sua estreia contra o Volta Redonda, às 17h, no Estádio do Baenão.

Foto Reprodução: Raphael Silvestre

Por: Marina Moreira