Ex-piloto da Voepass denuncia uso de palito em sistema antigelo

O comandante Ruy Guardiola, ex-funcionário da Voepass, revelou um episódio com um voo da companhia em 2019, quando esta ainda se chamava Passaredo. De acordo com ele, a equipe de manutenção teria utilizado um palito de fósforo para solucionar um problema no sistema antigelo.

– O problema foi detectado no nível de aquecimento de um dos sistemas. A solução encontrada pela manutenção foi a colocação de um palito de fósforo, ou sei lá, um palito de dente. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer – contou o piloto em entrevista ao Fantástico neste domingo (11).

Guardiola é um dos primeiros pilotos do modelo ATR no Brasil. Uma das principais hipóteses para a queda do avião da Voepass, um ATR-72-500, na última sexta-feira (9) é justamente que tenha ocorrido acúmulo de gelo nas asas, prejudicando a sustentação da aeronave.

As causas do acidente são investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB)

Outro ex-funcionário da empresa, cujo nome não foi revelado, endossou as revelações do comandante Guardiola.

– A empresa colocava a segurança em segundo ou terceiro plano. Visava mais o lucro, e a gente tinha um avião que apelidava de Maria da Fé, pra você ter ideia. Porque só voava pela fé. Porque não tinha explicação de como um avião daquele estava voando – declarou o ex-funcionário.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo