Exposição “Amazônia Líquida – Especial COP 30” segue em cartaz até este domingo no Palacete Faciola

Desde 29 de maio, o Centro Cultural Palacete Faciola, em Belém, abriga a exposição “Amazônia Líquida – Especial COP 30”, com obras de Rose Maiorana e Tarso Sarraf. A entrada é gratuita e o público pode visitar até domingo (3), das 9h às 17h nos finais de semana e das 9h às 14h durante a semana .

A mostra reúne 22 peças que combinam fotografia e intervenção artística, com foco na relação entre os povos amazônicos, a floresta e a urgente necessidade de preservação ambiental. O trabalho dialoga com a teoria da “modernidade líquida” de Zygmunt Bauman, destacando os dilemas contemporâneos da identidade, do consumo e da fragilidade das relações humanas .

Estreada em 2023, a exposição já passou por países como Bélgica, Portugal, Espanha e Emirados Árabes Unidos e chega a Belém em ano decisivo, às vésperas da COP 30, que será realizada na capital paraense entre 10 e 21 de novembro de 2025 .

Segundo os organizadores, a iniciativa quer provocar reflexão sobre o uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia, mostrando que proteção ambiental e cultura urbana podem caminhar lado a lado .

Serviço

Local: Palacete Faciola – Avenida Nazaré, 138, Nazaré, Belém

Visitação até 3 de agosto, das 9h às 17h (sáb/dom) e 9h às 14h (ter‑qui‑qui‑sex)

Entrada gratuita

Imagem: Reprodução O Liberal