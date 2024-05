Famílias de Floresta do Araguaia recebem benefícios do Sua Casa e do CredCidadão

O governo estadual entregou , neste sábado (25), benefícios do Sua Casa para 673 famílias de Floresta do Araguaia, no sudeste estadual. O evento fez parte da agenda do governador Helder Barbalho no município. No ato, também houve a entrega de 120 benefícios do Credcidadão, um investimento de R$ 300 mil, que vai incrementar a economia local.

“Somente, no Programa CredCidadão, são 120 empreendedores aqui no município recebendo benefícios. No Sua Casa, são 500 famílias contempladas com recurso para melhorar a casa com material de construção e também pagar a mão de obra do trabalhador que vai construir ou ampliar a casa. São mais de R$ 5 milhões investidos aqui pelo governo do Estado, por meio da Cohab”, frisou o governador.

O benefício do programa Sua Casa contempla famílias em primeira e segunda etapas do programa com recursos financeiros para construção, ampliação ou adaptação de imóveis, garantindo maior qualidade de vida para quem mais precisa. O investimento é superior a R$ 6 milhões, para utilização na compra de material de construção e pagamento da mão de obra do pedreiro.

“É o meu sonho, porque já tive muitas perdas e agora é uma oportunidade que Deus está me dando para transformar a minha vida. Graças que existe essa política de garantir moradia para quem não tem. É importante para a transformação de todas as famílias carentes”, disse Beatriz Lima, dona de casa.

A dona de casa, Doralice de Souza Silva, disse que vai aplicar o recurso para morar melhor com o filho e 23 gatos de estimação. “Quero fazer uma área, ampliar minha casa para nós e para os meus 23 gatos”, disse.

O ato contou também com o diretor-presidente da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), Luís André Guedes, gestor do programa habitacional estadual. “É o governo do Pará trabalhando para garantir moradia digna para quem mais precisa, desta vez voltamos a Floresta do Araguaia com benefícios Sua Casa de primeira e segunda etapas do programa”, destacou ele.

Festival do Abacaxi

A agenda de entrega dos benefícios “Sua Casa” e do “CredCidadão” ocorreu durante a abertura do 29º Festival do Abacaxi, que segue no Espaço Cultural do município, até este domingo (26).

O festival já é uma tradição cidade, considerada a maior produtora nacional do fruto. A programação envolve degustação de iguarias à base do abacaxi, além de cavalgada de produtores, competições de motocross, apresentações de calouros, concurso de beleza, show de prêmios, entre outras atividades.

O governador Helder Barbalho prestigiou as atividades do 29º Festival do Abacaxi, neste sábado (25), e participou do Almoço do Produtor.

“Queria , de maneira muito especial, dizer da minha alegria de parabenizar o município por mais um ano aqui no Festival do Abacaxi. Floresta do Araguaia é um orgulho para o nosso Estado. O maior produtor de abacaxi do Brasil é do Pará, é Floresta do Araguaia. Nós somos muito orgulhosos com isso e queremos aqui reafirmar o compromisso de trabalhar para o produtor, para a produtora, para quem investe aqui, para quem colabora, gerando emprego, gerando renda para a cidade de Floresta do Araguaia.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cruz/Ag Pará