Amazônia Jazz Band apresenta concerto inédito na Usipaz Bengui em Belém

A Amazônia Jazz Band (AJB) subiu ao palco da Usipaz Bengui, na noite deste sábado (25), para uma apresentação dentro do projeto “Sons da Paz”. A iniciativa do governo do Pará, em colaboração com as Secretarias de Estado de Cultura (Secult) e de Articulação da Cidadania (Seac), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM), reafirmou o compromisso da gestão estadual com a democratização do acesso à cultura e à descentralização das ações culturais.

O concerto foi uma verdadeira viagem musical pela rica herança cultural brasileira e latina, com arranjos sofisticados e uma performance vibrante. Maestro Elias Coutinho, regente da Amazônia Jazz Band, destacou toda a sua satisfação em reger esse concerto.

“Foi uma honra apresentar este repertório ao público da Usipaz Bengui. Ver a reação entusiasmada das pessoas e a conexão que a música proporciona é algo incrível. Este projeto realmente faz a diferença na vida das pessoas”, disse o regente.

O maestro continuou: “trazer a Amazônia Jazz Band para as comunidades é uma oportunidade de criar um novo público e apresentar nossa música a quem não teve essa experiência. Nossa missão é acessibilizar a música e encaminhar o público para o teatro. A Secretaria de Cultura facilita o acesso dos moradores das comunidades aos ingressos. Acreditamos na importância de levar nossa música para diferentes locais e manter o mesmo repertório, que representa a música brasileira e paraense, com identificação com nosso povo”, finalizou.

De acordo com os coordenadores, o projeto “Sons da Paz” proporciona acesso gratuito a apresentações de alta qualidade, e, também, busca formar novas plateias e incentivar futuras gerações. A série de concertos é uma oportunidade para o público da Região Metropolitana de Belém (RMB) se aproximar dos corpos artísticos do Theatro da Paz, além de ser uma iniciativa que vai além da música, promovendo a cidadania e a inclusão social. Ao levar cultura para as Usinas da Paz, o projeto contribui para a transformação das comunidades, criando um ambiente de paz e integração social.

Além da apresentação deste sábado, outros cinco concertos estão programados para 2024, sempre às 19h. O cronograma inclui apresentações da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e da própria Amazônia Jazz Band em diversas Usinas da Paz.

Veja a programação:

15 de junho: Orquestra Sinfônica na UsiPaz Jurunas

17 de agosto: Amazônia Jazz Band na UsiPaz Guamá

09 de novembro: Amazônia Jazz Band na UsiPaz Marituba

15 de novembro: Orquestra Sinfônica na UsiPaz Icuí

07 de dezembro: Orquestra Sinfônica na UsiPaz Cabanagem

Naomi Miranda, de 46 anos, que não conhecia a Amazônia Jazz Band, comentou animada sobre a experiência. “Eu nunca tinha ouvido falar da Amazônia Jazz Band antes, mas fiquei encantada com a qualidade da música e a energia da apresentação. Foi uma noite incrível e emocionante”, afirmou.

O concerto foi uma celebração da música e da cultura, trazendo ao público a beleza e a diversidade dos ritmos brasileiros e latinos. A performance da Amazônia Jazz Band na Usipaz Bengui certamente ficará na memória de todos os presentes como uma experiência única e enriquecedora.

Texto de Úrsula Pereira / Assessora de Comunicação do Theatro da Paz

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação