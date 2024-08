Faustão desmente que estava internado no mesmo período que Silvio

O apresentador Fausto Silva, também conhecido como Faustão, desmentiu notícias de que ele estava hospitalizado no mesmo período em que Silvio Santos, que morreu no último sábado (17). Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Faustão explicou que só esteve hospitalizado quando foi submetido a transplantes.

– Eu não estive hospitalizado. Só [estive hospitalizado] duas vezes. Foi no transplante do coração e no transplante do rim. O resto não – declarou.

O primeiro transplante, de coração, foi realizado em agosto de 2023. Em fevereiro de 2024, ele precisou dar entrada em um hospital novamente para um transplante de rim.

– Os caras acham que eu fico hospitalizado direto. Não. Já faz uns cinco anos, eu vou lá duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim. E aí eu sabia da situação do Sílvio, que era grave, como a família sabia – falou.

Ele faz tratamento de saúde no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que é o mesmo em que Silvio estava. No entanto, Faustão contou que não chegou a visitar o dono do SBT.

– Quando a pessoa está hospitalizada, assim como eu não quis que ninguém me visitasse. Você não quer ficar com gente… Já tem família grande. […] Então, no caso do Silvio, eu estava sabendo e ia ter um respeito por ele – comentou.

Na mesma entrevista, Faustão elogiou o comunicador e relembrou momentos como quando Silvio tentou contratá-lo.

Silvio Santos morreu, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ TV Globo